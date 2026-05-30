Modello del 118, case di comunità e liste di attesa: incontro tra l’Asl2 della Liguria e l’AslCN1

Cuneo. Incontro proficuo tra le delegazioni dell’area Socio-Sanitaria Locale 2 di ATS Liguria e l’Asl CN1, per consolidare la collaborazione iniziata nel mese di aprile con l’incontro di Cairo Montenotte.

La visita è il proseguimento del dialogo volto a ricercare sinergie tra i due sistemi sanitari con la condivisione di alcune linee di collaborazione atte a migliorare e facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie.

Durante l’incontro è stato presentato da parte dell’Area 2 savonese il modello della rete di emergenza urgenza attualmente applicato attraverso la costante sinergia tra Dea di secondo e primo livello, auto mediche e infermieristiche ed è stata ipotizzata una più costante sinergia tra i sistemi regionali 118 anche attraverso la condivisione e la mappatura delle elisuperfici di confine.

E’ stato inoltre presentato il modello delle Case e degli Ospedali di Comunità dell’Area 2 in cui sono previsti anche la gestione degli accessi dei codici a bassa complessità; modalità in grado di migliorare l’appropriatezza dell’utilizzo del sistema emergenza urgenza. A riguardo sul tavolo anche la condivisione delle linee di indirizzo e i possibili futuri modelli formativi per il personale medico e infermieristico.

Ultimo argomento all’ordine del giorno la condivisione di professionisti sanitari, con particolare riguardo ad alcune branche quali la Radiologia, Ginecologia, Chirurgia vascolare …, con l’obiettivo di garantire risposte sempre più efficaci e qualificate ai bisogni della popolazione nell’ambito del governo delle liste di attesa e nel rispetto dei rapporti istituzionali.

All’incontro hanno preso parte per l’AslCn1 il direttore generale Giuseppe Guerra, sanitario di Azienda Monica Rebora, il direttore delle professioni sanitarie Anna Maddalena Basso e il responsabile delle Cure Primarie ed Intermedie Ornella Righello mentre per l’Area 2 Savonese il coordinatore dell’area Sociosanitaria 2 savonese Monica Cirone, il direttore della Direzione Medica di Area 2 Luca Garra, il diretto del Dipartimento attività territoriali e riabilitative Alberto Cella e il direttore del Distretto sanitario Bormide Luca Corti.