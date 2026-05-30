Millesimo, si ribalta con il trattore e finsce nel rio sottostante: soccorsi mobilitati

Millesimo. Incidente con un mezzo agricolo nel tardo pomeriggio di oggi a Millesimo, in località Rocchini.

Stando a primi riscontri sull’accaduto, un uomo è rimasto ferito a seguito del ribaltamento del trattore che stava manovrando in un terreno. A seguito della dinamica del sinistro, il mezzo ha finito la sua corsa finendo nel rio sottostante.

L’episodio si è verificato poco dopo le 18 e 30.

L’uomo è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo: sono stati i vigili del fuoco ad estrarlo e a consentire l’azione del personale sanitario, sul posto i militi della Croce Rossa e l’automedica.

Dopo le prime cure, per lui è stato disposto il trasporto all’ospedale San Paolo di Savona: fortunatamente, non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Resta ancora da appurare l’esatta dinamica dell’incidente, che poteva avere conaseguenze anche peggiori.