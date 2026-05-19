Millesimo, Piccardo: “Avviati i colloqui: vogliamo confermare gran parte della rosa, aggiungendo giovani e giocatori esperti della Serie D”

Millesimo. Dopo la festa per lo storico traguardo della Serie D, è tempo di programmazione in casa Millesimo. Nelle ultime settimane il club sta lavorando molto per organizzarsi al meglio per svolgere il massimo campionato dilettantistico. Dalla squadra allo staff tecnico e dirigenziale, settore giovanile compreso, fino a chiudere i nuovi sponsor e perfezionare i lavori al “Viglino”. Al direttore generale Luciano Piccardo un breve punto su questa fase organizzativa.

Direttore, come vi state muovendo in queste settimane?

Adesso siamo partiti con i colloqui con i nostri giocatori, con i nostri ragazzi: stiamo parlando con tutti e, nello stesso tempo, ci stiamo muovendo per rinforzare la squadra. Chiaramente stiamo lavorando tanto su profili giovani, stiamo andando a vedere le poche partite che c’erano ancora e c’è tanto lavoro da fare. Sicuramente una buona parte della rosa che ci ha permesso di raggiungere questo traguardo storico resterà. L’idea è quella di mantenere gran parte dell’organico, rinforzandolo con giovani e con qualche giocatore di categoria. Per giocatori di categoria intendo elementi che la Serie D l’hanno già fatta. Qualcuno lo abbiamo già, altri potranno arrivare, ma non stravolgeremo la rosa. Siamo partiti anche con lo staff tecnico, abbiamo parlato con loro, stiamo sistemando tutti i dettagli e siamo in piena fase operativa, diciamo così: siamo belli impegnati. Anche sul fronte sponsor qualcosina abbiamo trovato, anche se per ora non possiamo ancora ufficializzare nulla né fare nomi. È un lavoro che segue direttamente il presidente, però qualcosa si sta muovendo. A livello dirigenziale ci siamo mossi e stiamo provando a rinforzarci. Abbiamo già rafforzato la parte del settore giovanile: arriverà un’altra figura ad affiancare Castellano come responsabile del settore giovanile. Abbiamo parlato anche con diversi profili per rinforzare l’organismo societario e qualcosa a breve verrà ufficializzato.

Confronto costante con mister Fabio Macchia

Da sempre, è il mio quotidiano. Ognuno ha il proprio ruolo e lui, chiaramente, si è sempre guadagnato la nostra stima e la nostra fiducia. È sempre stato coinvolto e continua a esserlo, con il solito rapporto di confronto continuo.

State già avvertendo la differenza in una programmazione di un campionato di Serie D?

Per adesso devo essere sincero: non abbiamo ancora notato grossi cambiamenti, perché non siamo ancora entrati completamente nel pieno della categoria. Siamo partiti presto e, più che altro, ci siamo focalizzati prima sul rafforzare l’organico societario e poi, in un secondo momento, su quello tecnico. Al momento grosse differenze non le vediamo ancora, perché stiamo lavorando come abbiamo sempre fatto: con calma, programmando quello che serve e dove intervenire. Poi, quando inizieremo davvero a confrontarci con federazione e tutto il resto, capiremo fino in fondo quali saranno le differenze reali della Serie D.

Ieri avete pubblicato un bel comunicato per Bove. È ancora previsto un suo ingresso nello staff dirigenziale?

Per un motivo o per l’altro non siamo ancora riusciti a programmare l’incontro finale, quindi non c’è ancora nulla di definitivo su come sarà coinvolto. Cercheremo comunque il modo di inserirlo. Sinceramente volevo partire proprio da lui, poi varie necessità hanno fatto sì che si parlasse prima di altro e avrebbe avuto poco senso farlo prima.

Infine, novità sui lavori al “Viglino”?

Stiamo già lavorando. Abbiamo già fatto i sopralluoghi e alcune migliorie sono già partite. Ci stiamo attrezzando per sistemare i servizi, la biglietteria sarà spostata dall’altro lato dove realizzeremo il secondo ingresso e stiamo aspettando indicazioni definitive per l’uscita di sicurezza richiesta. Comunque i lavori sono già avviati, siamo già partiti”.