Millesimo “Bando Sentieri”: in arrivo 80 mila euro per la messa in sicurezza dei percorsi nel Parco di Bric Tana

Millesimo. Importante risultato per il Comune di Millesimo, che figura ufficialmente tra i beneficiari della graduatoria del “Bando Sentieri”, promosso da Regione Liguria nell’ambito della Strategia Forestale Nazionale e finanziato attraverso il fondo del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Al Comune di Millesimo è stato assegnato un finanziamento del valore di 80 mila euro, che sarà interamente dedicato al progetto di manutenzione straordinaria e sistemazione dei sentieri inseriti nella Rete Escursionistica Liguria (REL) situati all’interno del Parco di Bric Tana, la più piccola area protetta regionale della Liguria, ma immenso patrimonio di biodiversità.

Il Sindaco di Millesimo, Francesco Garofano, esprime profonda soddisfazione e rivolge un sentito ringraziamento a Regione Liguria e all’Assessore Alessandro Piana, per la sensibilità dimostrata nei confronti dell’entroterra. Questo stanziamento premia la qualità della progettazione presentata dal Comune per due tracciati cardine: il “Collegamento Millesimo – Tana dell’Orpe – Anello del Bosco” e l’ “Anello del Bosco (Acquafredda – Bric della Feia – Rocca del Falcone)”.

“Si tratta di un’opportunità di sviluppo concreta per il comparto dell’outdoor e per la valorizzazione del patrimonio naturalistico del nostro paese – dichiara Garofano – Grazie a queste risorse, potremo risolvere i problemi legati all’erosione da ruscellamento e all’instabilità delle scarpate attraverso interventi mirati di ingegneria naturalistica come palizzate e graticciate, oltre a una diffusa pulizia vegetazionale. Garantiremo così un presidio fondamentale per la tutela ambientale e la prevenzione del dissesto idrogeologico, rendendo i sentieri accessibili e sicuri per residenti e visitatori”.

Gli interventi previsti si inseriscono perfettamente nella più ampia cornice regionale e nazionale di miglioramento dell’accessibilità ai boschi e della viabilità forestale a finalità antincendio, confermando Millesimo come punto di riferimento virtuoso per la gestione sostenibile del territorio e la promozione del turismo verde.