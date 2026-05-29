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L'annuncio

Millesimo, a Giancarlo Aismondo la guida del settore giovanile giallorosso

L'ex Veloce approda in società

Generico maggio 2026

Il Millesimo ha ufficializzato l’arrivo di Giancarlo Aismondo come nuovo responsabile del settore giovanile. L’ex responsabile della trafila giovanile della Veloce diventa giallorosso.

Di seguito i commenti a caldo dello stesso Aismondo e del direttore generale Luciano Piccardo.

Aismondo: “Ringrazio la Società Asd Millesimo Calcio per la fiducia accordatami, entro a far parte di una realtà ambiziosa e ricca di valori. Lavoreremo insieme con entusiasmo, professionalità e spirito di appartenenza per offrire ai giovani un ambiente sano, stimolante e formativo”.

Piccardo: “Siamo molto felici per l’arrivo di Giancarlo, siamo certi che il suo lavoro, insieme a quello di Pietro Castellano, Andrea Barlocco e di tutti i nostri collaboratori ci garantirà un ulteriore salto di qualità e professionalità per poter dare un servizio sempre migliore a tutti i nostri tesserati. Ringrazio a nome di tutto il Millesimo Calcio la società Fbc Veloce per averci dato la possibilità di presentare Giancarlo”.

 

 

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