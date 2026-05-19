Liguria. Un coriaceo promontorio altopressorio è pronto a posizionarsi sul bacino del Mediterraneo, portando condizioni di stabilità e un progressivo aumento delle temperature sia in quota che al suolo. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: mattinata caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi per mezzo di nuvolosità bassa irregolare sui settori costieri; Cieli sereni o al più velati sui versanti padani e in quota con un leggero incremento della copertura nuvolosa a partire dalle ore centrali.

Locali fenomeni di instabilità pomeridiana interesseranno le vette delle Alpi Liguri e quelle Avetane (localmente sconfinando nelle alte vallate dello Spezzino Interno) nel corso del pomeriggio, seppur in rapido esaurimento entro sera. Cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori fino a fine periodo.

Venti: in costa deboli dai quadranti meridionali: da Sud/Sud-Ovest a Ponente e da Est/Sud-Est sul Centro-Levante. Deboli variabili nelle aree interne.

Mari: in progressiva scaduta nel corso della giornata: da mossi o localmente molto mossi (Levante) in mattinata a generalmente poco mossi tra pomeriggio e sera.

Temperature: in leggera diminuzione nelle aree del profondo entroterra. Massime stazionarie o in lieve aumento, specie sui versanti padani. Costa: min: +10°C/+14°C – max: +17°C/+22°C; interno: min: +0°C/+7°C – max: +15°C/+22°C.

MERCOLEDì 20 MAGGIO: nuvolosità bassa in nottata andrà a diradarsi nel corso della mattinata, lasciando spazio a cieli sereni sui settori costieri e poco nuvolosi o velati nelle aree interne. Qualche veloce rovescio è comunque atteso nelle aree interne dell’imperiese nel corso delle ore pomeridiane [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: deboli, a regime di brezza, dai quadranti meridionali. Mari: poco mossi o mossi al largo; poco mossi o quasi calmi in costa. Temperature: in leggero aumento, specie nei valori minimi in costa.

GIOVEDì 21 MAGGIO: cieli velati su tutto il territorio regionale per l’intero periodo. Cumulogenesi pomeridiana sulle vette Alpine e Appenniniche ma in assenza di fenomeni di rilievo.

Temperature: in sensibile aumento con valori massimi diffusamente superiori ai +23/+24°C. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi o quasi calmi.