Liguria. Europa centro-meridionale ancora sotto l’opprimente effetto del promontorio anticiclonico che porta sì tempo stabile, ma con temperature anche oltre 10 gradi sopra la media del periodo, e zero termico oltre i 4000 metri di quota.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 28 maggio avremo al mattino cieli prevalentemente sereni su tutta la regione, tuttavia con possibili sparute velature in discesa da nord-ovest nelle prime ore del mattino. Dalle ore centrali generale aumento della nuvolosità nell’interno, con sviluppo di rovesci a carattere temporalesco su Bormida occidentale, Alpi Liguri e nell’Avetano, con sconfinamenti anche sui territori a sud-est adiacenti a queste zone. Nel tardo pomeriggio, la parte sommitale di tali temporali coprirà i cieli di buona parte della regione, ma senza fenomeni se non nelle zone indicate.

Vento debole a regime di brezza. Mare generalmente poco mosso, mosso al largo. Temperature generalmente stazionarie: sulla costa minime tra 19 e 23 gradi, massime tra 23 e 29 gradi; all’interno minime tra 12 e 20 gradi, massime tra 24 e 31 gradi.

Venerdì 29 maggio cieli sereni o al più poco nuvolosi in mattinata, aumento delle nubi a partire dalle ore centrali, con precipitazioni a carattere di rovescio nel pomeriggio su Alpi Liguri ed Avetano.

Vento debole e a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.

Sabato 30 maggio prima parte della mattinata ancora soleggiata, ma con rapido aumento della nuvolosità, a carattere di nubi alte stratificate sui settori costieri, cumuli invece nei settori interni, da cui si svilupperanno rovesci sulle Alpi Liguri ed Appennino Ligure, anche a carattere temporalesco in queste ultime zone.

Vento debole a regime di brezza, mare poco mosso. Temperature stazionarie oltre la media del periodo.