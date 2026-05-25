Liguria. Si spostano verso Nord i massimi altopressori, portando su tutto il comparto dell’Europa Centro-Occidentale condizioni di stabilità e temperature localmente record per il mese di maggio. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.
Avvisi: caldo intenso, evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata
Cielo e Fenomeni: mattinata stabile con cieli sereni o localmente velati su tutto il territorio regionale. Cumulogenesi pomeridiana sul comparto delle Alpi Liguri e sulle vette Avetane, con possibili rovesci localizzati su quest’ultime. Tassi di umidità diffusamente inferiori al 30% sui versanti marittimi interessati da fenomeni di compressione.
Venti: in costa, a regime di brezza dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali tra tarda mattinata e prima serata. Deboli variabili nelle aree dell’entroterra. Locali fenomeni di compressione nelle vallate cittadine, ostacoleranno la diminuzione delle temperature legata all’ingresso delle brezze di mare, quest’ultime più impostate sulle Riviere.
Mari: generalmente calmi sotto costa e quasi calmi al largo.
Temperature: notti tropicali in costa e valori massimi localmente record per il mese di Maggio (Spezzino-vallate cittadine del Savonese e del Genovese). Costa: min: +19°C/+24°C – max: +27°C/+33°C; interno: min: +12°C/+19°C – max: +26°C/+32°C.
MARTEDì 26 MAGGIO: altra giornata stabile e soleggiata con locali fenomeni di instabilità pomeridiana relegati alle aree del profondo entroterra. Qualche velatura a Ponente e su versanti padani in transito serale.
Venti: deboli da nord al mattino e in tarda serata, brezze dominanti lungo le coste nelle ore pomeridiane. Mari: quasi calmo o poco mosso.
Temperature: stazionarie in costa con valori minimi diffusamente superiori ai +20°C e massime tipicamente estive. Ulteriore step verso l’alto sui versanti padani con massime vicine ai +33/+34°C
MERCOLEDì 27 MAGGIO: soleggiato e stabile con possibili fenomeni di instabilità pomeridiana nelle aree interne e velature in transito nella seconda parte di giornata.
Temperature: in leggera diminuzione nei valori massimi sui versanti marittimi (seppur con minime sempre superiori ai +20°C) e in ulteriore aumento sui versanti padani. Venti: deboli variabili. Mari: quasi calmi.