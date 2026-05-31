Liguria. Un promontorio continua ad interessare il Mediterraneo centro-occidentale; pertanto, ci attende una chiusura del mese di maggio in prevalenza stabile e soleggiata.

Tuttavia, all’inizio della prossima settimana l’ondulazione di un cavo d’onda favorirà l’afflusso di aria più fredda in quota, determinando condizioni di instabilità sparsa sulle regioni centro-settentrionali. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni

Cielo e Fenomeni: per gran parte del giorno, si assisterà al transito di velature in un contesto prevalentemente soleggiato; tuttavia, in serata è atteso un incremento della nuvolosità di stampo marittimo lungo la costa, specie tra savonese e genovesato.

In tale contesto, nelle ore pomeridiane la formazione di nuvolosità cumuliforme sui rilievi potrà favorire qualche rovescio o temporale sulle Alpi Liguri.

Venti: a regime di brezza, fatta eccezione per il pomeriggio ove si assisterà ad un temporaneo rinforzo fino a moderati da meridione. Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in leggero calo. Costa: min: +18°C/+23°C – max: +24°C/+28°C; interno: min: +11°C/+18°C – max: +20°C/+27°C.

LUNEDì 1 GIUGNO: di notte e al mattino, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso sul centro-levante, maggiori schiarite, invece, interesseranno il ponente. In tale contesto, non si esclude qualche rovescio o temporale tra Tigullio e spezzino. Successivamente, dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne, con rovesci temporaleschi su Alpi Liguri ed Appennino orientale; in prevalenza asciutto con nuvolosità sparsa lungo la fascia costiera. [Situazione incerta – Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: deboli o, al più, moderati di direzione variabile. Mari: mosso. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo.

MARTEDì 2 GIUGNO: di notte e al primo mattino, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Successivamente, si assisterà ad un ulteriore incremento della nuvolosità, con rovesci sparsi associati sul settore centro-orientale e sulle Alpi Liguri. Temperature: massime in ulteriore calo. [Situazione incerta – Seguire i prossimi aggiornamenti]