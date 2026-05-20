Liguria. Un forte promontorio anticiclonico sta per prendere possesso del Mediterraneo occidentale. Pertanto nei prossimi giorni avremo temperature in aumento e giornate prevalentemente soleggiate. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo parzialmente nuvoloso sul settore centro-orientale, maggiori schiarite a ponente. La nuvolosità andrà comunque via via dissolvendosi già nel corso della mattinata. Nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno lungo la fascia costiera, qualche annuvolamento invece sarà presente nei settori interni e appenninici.

Venti: deboli e variabili. Mari: in prevalenza poco mosso. Temperature: stazionarie le minime, in aumento le massime. Costa: min: +10°C/+14°C – max: +20°C/+24°C; interno: min: +4°C/+8°C – max: +17°C/+23°C.

GIOVEDì 21 MAGGIO: sereno o al più velato su tutta la regione [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: deboli, a regime di brezza, dai quadranti meridionali. Mari: poco mossi o quasi calmi. Temperature: in aumento.

VENERDì 22 MAGGIO: cieli sereni o al più velati. Temperature: in ulteriore aumento. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi o quasi calmi.