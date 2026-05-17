Liguria. Il meteo Liguria oggi vedrà una domenica 17 maggio in prevalenza soleggiata alla quale seguirà un tempo lievemente perturbato tra lunedì e martedì. Nonostante l’alta pressione in graduale rimonta sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo sulla nostra regione non saranno esclusi occasionali e sporadici rovesci. Temperature in aumento. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni in Liguria e nel savonese.

Il meteo Liguria per oggi, domenica 17 maggio

Giornata in prevalenza soleggiata. Da segnalare alcune velature sottili al mattino unitamente a qualche banco nuvoloso sulla costa centrale. Soleggiato nel pomeriggio con nubi cumuliformi su Alpi Liguri e testate di Val Trebbia ed Aveto, senza conseguenze. In serata sereno ovunque.

Venti da deboli a moderati da sud, qualche rinforzo nel pomeriggio sui versanti padani occidentali. Mare generalmente mosso per onda lunga da sud-ovest. Temperature stazionarie o in lieve aumento in costa, in ulteriore lieve calo nei fondovalle più interni: saranno comprese sulla costa tra 10 e 21 gradi, nell’interno tra 0 e 20.

Il meteo di domani, lunedì 18 maggio

Domani avremo nubi sparse su tutta la regione alternate a schiarite. Non si esclude qualche rovescio sulle Alpi Liguri nel pomeriggio ed in serata sul settore centro-orientale della costa. Altrove tempo asciutto.

Venti tra deboli e moderati da sud, sostenuti da sud-ovest al largo. Mare da mosso a molto mosso per onda lunga da sud-ovest. Temperature in aumento le minime, stazionarie o in lieve calo le massime.

Il meteo per la giornata di martedì 19 maggio

Residui piovaschi sull’estremo levante al primo mattino e nelle aree interne del levante nel pomeriggio, per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli dai quadranti meridionali, temperature in aumento.