Liguria. Promontorio anticiclonico sempre troppo invadente sul Mediterraneo occidentale determina quest’ondata di caldo eccezionale che durerà almeno per tutta la settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.
Avvisi: CALDO INTENSO, evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata
Cielo e Fenomeni: mattinata soleggiata con cieli sereni su tutti i settori ed assenza di nuvolosità. Nel corso delle ore centrali sviluppo di attività cumuliforme sul comparto Alpino e sulle vette Avetane ma senza fenomeni di rilievo. Cieli sereni sui settori costieri con qualche velatura sulla Riviera di Ponente in serata. Tassi di umidità in aumento rispetto ai giorni scorsi.
Venti: deboli e a regime di brezza. Mari: generalmente poco mossi. Temperature: stazionarie o in leggero calo le massime costiere. Costa: min: +20°C/+24°C – max: +25°C/+30°C; interno: min: +10°C/+16°C – max: +26°C/+32°C.
GIOVEDì 28 MAGGIO: cieli sereni o al più poco nuvolosi per l’intero periodo. Venti: deboli e a regime di brezza. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie su tutti i settori con notti tropicali.
VENERDì 29 MAGGIO: nuvolosità in aumento su tutti i settori con possibili temporali nelle aree interne di Levante, in sconfinamento sulle coste del Tigullio e dello Spezzino. Più asciutto sul Centro-Ponente con possibili rovesci relegati alle vette Appenniniche e Alpine.
Temperature: in leggera diminuzione nei valori massimi(seppur con minime sempre superiori ai +19/20°C). Venti: moderati dai quadranti settentrionali. Mari: poco mossi in costa e localmente mossi al largo.