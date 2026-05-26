Liguria. Giornate con temperature record su tutto il continente Europeo, portate da un vasto promontorio anticiclonico in estensione dal bacino del Mediterraneo verso Nord. Tuttavia nella seconda parte di settimana saranno possibili veloci intrusioni di aria fresca in quota con fenomeni di instabilità pomeridiana in estensione da Est verso Ovest. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: CALDO INTENSO, evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata

Cielo e Fenomeni: mattinata soleggiata con cieli sereni su tutti i settori ed assenza di nuvolosità. Nel corso delle ore centrali sviluppo di attività cumuliforme sul comparto Alpino e sulle vette Avetane con possibili rovesci nelle ore pomeridiane sulle ultime citate. Cieli sereni sui settori costieri con qualche velatura sulla Riviera di Levante, in diradamento entro sera. Tassi di umidità diffusamente inferiori al 30% sui versanti marittimi interessati da fenomeni di compressione, specie a Ponente.

Venti: in costa, a regime di brezza dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali tra tarda mattinata e prima serata. Deboli variabili nelle aree dell’entroterra. Locali fenomeni di compressione sulle vallate cittadine in mattinata e nel corso delle ore centrali e pomeridiane sulla Riviera di Ponente, ostacoleranno la diminuzione delle temperature legata all’ingresso delle brezze di mare.

Mari: generalmente calmi sotto costa e quasi calmi al largo.

Temperature: notti tropicali in costa e valori massimi localmente record per il mese di Maggio (Spezzino-vallate cittadine del Savonese e vallate del Ponente). Costa: min: +19°C/+24°C – max: +27°C/+33°C; interno: min: +12°C/+19°C – max: +26°C/+32°C.

MERCOLEDì 27 MAGGIO: cieli sereni o al più poco nuvolosi in costa per l’intero periodo. Instabilità pomeridiana crescente nelle aree interne con fenomeni pomeridiani a sfondo temporalesco tra Trebbia e Aveto; qualche rovescio possibile anche sulle Alpi Liguri. Nuvolosità stratificata, derivante dai temporali Appenninici, in sconfinamento sulle coste di Levante tra tardo pomeriggio e serata.

Venti: deboli da nord al mattino; rotazione ai quadranti meridionali nel corso delle ore centrali con la brezza che andrà a sfondare fin oltre Appennino nel corso del pomeriggio.

Mari: quasi calmi o calmi in mattinata. In graduale crescita nel corso delle ore pomeridiane a partire dai bacini Occidentali.

Temperature: minime stazionarie su tutti i settori con notti tropicali. In diminuzione nei valori massimi in costa. Massime stazionarie su valori diffusamente superiori ai +30°C sui versanti padani e nelle aree del profondo entroterra non interessate dalle brezze.

GIOVEDì 28 MAGGIO: nuvolosità in aumento su tutti i settori con possibili temporali pomeridiani nelle aree interne di Levante, in sconfinamento sulle coste del Tigullio e dello Spezzino. Più asciutto sul Centro-Ponente con possibili rovesci relegati alle vette Appenniniche e Alpine.

Temperature: in leggera diminuzione nei valori massimi (seppur con minime sempre superiori ai +19/20°C). Venti: deboli dai quadranti meridionali. Mari: poco mossi in costa e localmente mossi al largo.