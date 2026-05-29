Mercato Riviera delle Palme a Cogoleto, festa dei Sapori Liguri a Boissano, raduno dei suonatori di campane ad Andora: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Il weekend che precede il 2 giugno sarà ricchissimo di appuntamenti da non perdere, molti dei quali continueranno anche fino al giorno della Festa della Repubblica. Tra gli eventi da non perdere il ritorno del Mercato Riviera delle Palme che stavolta approda a Cogoleto, ma anche la Festa dei sapori liguri a Boissano, il raduno delle Ape Piaggio a Loano dove ci sarà anche il Loano Street Show. Da non perdere anche l’evento benefico per supportare la fondazione Uniti per Paolo a Laigueglia, il raduno dei suonatori di campane ad Andora e la manifestazione “Cengio in festa”. Non mancheranno poi spettacoli teatrali, concerti, mostre e presentazioni letterarie. Ma ora entriamo nel dettaglio degli eventi del fine settimana.

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME A COGOLETO

Per l’ottava tappa del tour 2026, domenica 31 maggio, il Mercato Riviera delle Palme ritorna a Cogoleto.

Dalle 8 alle 19.30 lungo la suggestiva passeggiata a mare ci saranno i banchetti dei migliori ambulanti della Liguria, che offriranno gli “ingredienti” per una giornata di shopping all’aria aperta.

Negli stand un vasto assortimento con le novità delle collezioni, prodotti di qualità e un rapporto umano affiatato e basato su gentilezza, competenze e grande disponibilità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

Qui il programma in dettaglio dell’evento

APERISCROLLA: A LOANO IL RADUNO DELLE APE PIAGGIO

Domenica 31 maggio a Loano si terrà la quarta edizione di Aperiscrolla, raduno aperto a tutti i possessori dei leggendari veicoli Piaggio.

Aperiscrolla è l’evento dedicato a chi ama la vera tradizione italiana: l’Ape Piaggio, simbolo di lavoro, ingegno e semplicità, capace di raccontare storie di piazze, borghi e generazioni. Un piccolo grande mezzo che, ancora oggi, incarna bellezza autentica e carattere unico. Una giornata per celebrare non solo dei veicoli, ma un vero e proprio pezzo di storia italiana: dall’operosità dell’Ape alla libertà della Vespa.

Il programma della giornata prevede alle 9 il ritrovo e la punzonatura dei mezzi presso piazza Pelagos a Borghetto; alle 10 sosta per la colazione alla Festa Pugliese, presso il molo Marinai d’Italia; alle 10.30 partenza per il giro in direzione Marina di Loano; alle 11 aperitivo presso Shardana Wine Bar (offerto dallo stesso locale); alle 11.30 sfilata sul lungomare di Loano con destinazione piazza Italia per la benedizione dei mezzi; alle 12.30 spostamento in via Costino di Monte Carmelo (civico zero) per il pranzo (al costo di 15 euro: parte del ricavato sarà devoluta all’istituto Gaslini di Genova); alle 18 saluti finali. La giornata sarà allietata dalla musica live dei Running Shadows.

La manifestazione è organizzata dall’Azienda Agricola Aperiscrolla e da Vecchia Loano con il patrocinio dei Comuni di Loano e Borghetto Santo Spirito in collaborazione con Ape Club d’Italia e Vespa Club Pietra Ligure.

In caso di maltempo il raduno sarà rimandato a data da destinarsi.

Qui i dettagli sull’evento

FESTA DEI SAPORI LIGURI A BOISSANO

Dal 29 maggio al 1° giugno 2026, a Boissano, torna la grande festa dei Sapori Liguri nell’Area Sagra di Via Marici. Saranno quattro serate dedicate alla cucina ligure con: torta pasqualina e verdure ripiene, trofie al pesto e pansoti, galletto allo spiedo, brandacujun, fritto di calamari, lumache alla ligure, dolci tipici, semifreddo alle rose e chinotto

vini liguri (Viticoltori Ingauni).

Inoltre, ogni sera, ci saranno musica e balli dalle ore 21. Sabato 30 maggio, invece, dalle 17:00 alle 19:00 è previsto l’incontro con l’autrice Renata Briano e presentazione del libro “Dai monti al mare – Ricette liguri”.

Nell’area di sagra ci saranno anche posti al coperto. Sarà disponibile inoltre un servizio navetta (2 navette), disponibile dal parcheggio Conad Toirano e area Campo Sportivo.

L’apertura degli stand gastronomici è fissata alle ore 19. “Vi aspettiamo per vivere insieme il gusto della Liguria autentica” dicono gli organizzatori.

Qui il programma completo della manifestazione

ACROBATI, GIOCOLIERI E MOLTO ALTRO CON IL “LOANO STREET SHOW”

Dal 30 maggio al 2 giugno torna il “Loano Street Show”, il festival degli artisti di strada organizzato dal Centro Culturale Polivalente con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Durante la manifestazione le piazze e le vie di Loano si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto per quattro giornate all’insegna dell’arte di strada, con esibizioni mozzafiato e attrazioni per tutte le età. Acrobati, giocolieri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti e cantanti, mimi, clown e giullari, illusionisti si esibiranno in circa decine di spettacoli nelle vie e nelle piazze della città, dando dimostrazione delle loro abilità e regalando a tutti risate, emozioni e sorprese.

In piazza Italia sarà presente un’area dedicata ai prodotti tipici e agroalimentari e anche uno spazio, allestito in collaborazione con Trenino Miletto, dove i bimbi potranno giocare e divertirsi per tutto il giorno. Una seconda “area children” con spettacoli e laboratori per i più piccini, sarà in piazza Rocca.

Non mancherà il mercatino di artigianato artistico: sulla passeggiata saranno presenti numerosi artisti che realizzeranno le loro creazioni sul posto e dal vivo, regalando un contatto diretto con l’arte e il lavoro manuale.

Tutte le informazioni sul sito www.viviloano.it o al numero 351.83.45.220.

Qui tutte le informazioni sull’evento

A LAIGUEGLIA DUE GIORNATE PER LA FONDAZIONE UNITI PER PAOLO

Sabato 30 e domenica 31 maggio a Laigueglia in Piazza Cavour si terrà una iniziativa di solidarietà concreta e di sensibilizzazione sulle tematiche connesse alla violenza giovanile. In entrambe le giornate, dal pomeriggio alla sera, sarà presente un gazebo informativo sulle attività della fondazione “Uniti per Paolo” nata per sostenere un giovane ragazzo di Albenga rimasto tetraplegico in seguito ad una aggressione violenta, brutale e immotivata e per lottare contro la violenza giovanile sostenendo vittime e famiglie, ed una pesca di beneficenza per raccogliere fondi, saranno presenti anche la mamma di Paolo e la Presidente della Fondazione che condivideranno coi presenti la loro esperienza.

La parte musicale si accenderà dalle 18 in avanti con l’esibizione nella giornata di sabato del dinamico duo laiguegliese dei Boonies, formato da Lorenzo Boeri e Massimo “Nino” Bozzano, nella giornata di domenica dei Blinders, nota rock band locale. L’evento, ideato dal Genoa Club Laigueglia e dal Sampdoria Club Laigueglia, ha il patrocinio del Comune di Laigueglia, tutti uniti in questa iniziativa benefica per il giovane Paolo.

Così commenta Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza e delegato al calendario delle manifestazioni ed alla cultura: “Ho conosciuto Paolo quando era un ragazzino e giocava a calcio nella San Filippo Neri al tempo in cui ne ero il presidente. La sua vicenda mi ha molto colpito sotto il profilo umano, per la capacità di reagire ad una situazione drammatica causata da un episodio di violenza assurdo e brutale e per la forza interiore dimostrata dalla famiglia nell’affrontare la nuova realtà cercando di trarne comunque qualcosa di positivo con la creazione della fondazione. Ho apprezzato la sinergia tra grifoni e doriani per dare un supporto concreto e ci siamo tutti messi a disposizione per la realizzazione di un evento di solidarietà, intrattenimento musicale e divertimento che dimostra ancora una volta il grande cuore di molti laiguegliesi”.

Qui il programma completo della manifestazione

AD ANDORA IL RADUNO DEI SUONATORI DI CAMPANE

Sabato 30 e domenica 31 maggio Andora ospita il 64° Raduno nazionale dei Suonatori di Campane “Il mare ascolta le campane suonano”. A suonare non saranno solo le campane della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria. Ci saranno infatti campanili mobili che saranno posizionati sul lungomare I nomi tecnici sono Ambrosiano a corda, Ambrosiano a tastiera, Bolognese, Ligure, Marchigiano e Veronese. Ci sarà inoltre un campanile itinerante dei Campanari Città di Bergamo, che percorrerà le vie di Andora. Il campanile itinerante è allestito su un camion: due persone sedute su una comoda panchina posizionata nella parte centrale del mezzo, battendo sulla tastiera eseguiranno un repertorio musicale.

L’evento è organizzato dalla Federazione nazionale Suonatori di Campane con il sostegno del Comune. L’evento gode del patrocinio della Regione, dei Siti Storici Grimaldi di Monaco, della Diocesi di Albenga Imperia, del Comune di Andora e della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria e della collaborazione di Genova Carillons Michele Mantero Aps. Proclamazione ufficiale Unesco.

Il Raduno nazionale sarà un’occasione unica per ascoltare questa tipologia di arte musicale. Hanno aderito una ventina di gruppi provenienti da tutta Italia e anche dall’estero: Ass. Campanari d’Abruzzo – Ass. Campanari Lucchesi – Ass. Gruppo Campanari Tocchi e Rintocchi –Desio – Ass. Suonatori di campane a sistema veronese

Unione Campanari Bolognesi – Gruppi Campanari di Arrone – Federazione Campanari Ambrosiani – Ass. Campanari Città di Bergamo – Ass. Campanari Marchigiani – Gruppo Campanari Padre Stanislao Mattei Bologna – Scampanotadors Furlans Gino Ermacora – Udine – Unione Campanari Valle del Serchio – Campanari “A Fabrica di Santa Maria” – Corsica – Gruppo Campanari Inglesi – Federaz. Campanari Bergamaschi – Campanari SS Fermo e Rustico – Colognola ai Colli (Vr) – Ass. Campanari Liguri – Ass. Genova Carillons Michele Mantero – Campanari Livignasco (Como) – Campanari dell’Irpinia – Fonderia Allanconi Strada.

Sottolinea il sindaco Mauro Demichelis: “Abbiamo accolto con grande piacere l’opportunità di poter organizzare ad Andora il Raduno nazionale dei Suonatori di Campane. Il suono delle campane è da sempre un riferimento per tutte le comunità, non soltanto dal punto di vista religioso. Quelli che una volta erano suoni per annunciare funzioni sacre e chiamare a raccolta la popolazione, oggi sono una vera e propria arte universalmente riconosciuta e per questo riteniamo che si tratterà di una due giorni che verrà sicuramente apprezzata da cittadini e turisti”.

Dice don Stefano Caprile: “È una bella iniziativa. L’aspetto interessante anche dal punto di vista culturale è che saranno rappresentate le diverse forme d’arte con cui si suonano le campane, come quella ligure, la veronese, l’ambrosiana, sia con le campane in movimento, che con le campane ferme, suonate con la tastiera. Tante modalità con cui le diverse regioni d’Italia, le diverse tradizioni locali esprimono il servizio del suono delle campane. Un’arte di recente riconosciuta anche quale patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Una grande opportunità poter accogliere ad Andora suonatori di campane provenienti da tutta Italia, ma anche dall’Inghilterra, dalla Svizzera, dalla Corsica”.

Spiega il Presidente della Federazione nazionale Suonatori di Campane, Eles Belfontali: “L’UNESCO ha dichiarato il suono manuale delle campane patrimonio culturale e immateriale dell’umanità. Per tutti noi suonatori di campane il raduno è un momento importante e siamo felici di far conoscere a un pubblico sempre più vasto questa arte antichissima. Le comunità dei suonatori di campane con impegno, passione e tenacia danno vita a un paesaggio sonoro che riesce sempre a toccare anima e cuore di ogni persona”.

Programma di sabato 30 maggio

10.30 – Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – Concerto Campane Campanile (Ass. G. C.)

11.00 – Lungomare – Concerti di Campane (ditta Trebino) e Concerto itinerante per le vie di Andora e frazioni (camion Campanari Città di Bergamo)

13.30 – Piazza Santa Maria – Accoglienza e registrazione

14.30 – Piazza Santa Maria – Saluto delle Autorità e rintocco Campana del Raduno

15.00 – Lungomare – Concerti di Campane

17.30 – Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – Concerto di Campane dal Campanile

17.30 – Dal lungomare alla Parrocchia Sfilata con i labari delle Associazioni

18.00 – Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – Santa Messa del Raduno

19.15 – Palazzo Tagliaferro (Largo Milano): Assemblea Federazione Nazionale

Suonatori di Campane

21.30 – Intrattenimento musicale in piazza Santa Maria

Programma di domenica 31 maggio

8.30 – Piazza Santa Maria – Accoglienza e registrazione

9.30 – Lungomare – Concerti di Campane

10.00 – Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – Concerto di Campane dal Campanile

15.30 – Lungomare – Concerti di Campane

19.00 – Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – Chiusura del Raduno

Visite guidate al Campanile in orari concordati.

Qui le informazioni sull’evento

MARY CARIDI PRESENTA IL SUO LIBRO A LOANO

Sabato 30 maggio alle 17 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano si terrà la presentazione de “La capofamiglia” di Mary Caridi (Edizioni VersoAltrove). “La capofamiglia” racconta, con uno stile intenso e coinvolgente, gli anni dell’infanzia e della crescita all’interno di una famiglia popolare del Nord Italia tra il dopoguerra e il boom economico. Al centro della storia si distingue la figura della nonna, presenza forte e carismatica, punto di riferimento affettivo e morale attorno a cui ruotano ricordi, tensioni familiari e cambiamenti generazionali.

Attraverso vicende personali e scorci di storia collettiva, il romanzo accompagna il lettore in un’Italia in trasformazione, dove il progresso e i mutamenti sociali entrano nella quotidianità modificando abitudini, relazioni e prospettive. Una narrazione delicata ma intensa, capace di restituire atmosfere, emozioni e legami autentici di un mondo ormai lontano ma ancora profondamente riconoscibile. Dialoga con l’autrice il giornalista Luca Berto.

L’accompagnamento è affidato al musicista Enzo Caridi, letture a cura di Monica Maggi dell’Aps #cosavuoichetilegga. L’incontro gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Mary Caridi (Domodossola, 1956) è scrittrice e giornalista pubblicista. Dopo l’infanzia in un collegio piemontese, a quattordici anni si è trasferita ad Albenga, in Liguria, dove attualmente vive. È autrice dei romanzi “L’ultimo bicchiere” e “La colpa di Felipe” (Sabatelli), quest’ultimo secondo al Premio Mario Soldati. “La capofamiglia” si è classificato, per gli inediti, tra i finalisti del concorso Mario Soldati-Lalla Romano.

Qui i dettagli sull’evento

CENGIO IN FESTA

Da Venerdì 29 maggio a Martedì 2 Giugno c’è la 51esima edizione di “Cengio in Festa”, cinque giornate ricche di eventi con spettacoli musicali di grandi orchestre e band rock.

Tutte le sere nel Salone delle Feste, a partire dalle 19, ci sarà la possibilità di degustare i piatti della tradizione Ligure- Piemontese e il Menù a Tema. Per i più piccoli invece ci sarà la possibilità di divertirsi con i giochi del LUNA PARK.

Questo il programma completo della manifestazione:

Venerdì 29 Maggio

Valley Island : con lo spettacolo della band i GLAMOUR dalle ore 21.30

A seguire DJ set con: PIOVRA, LUCAESSE, MC RAVE, DONA

Serata gastronomica con Menù a Tema : Pesce, e STREET FOOD

Sabato 30 Maggio

Ore 21.30 la grande orchestra di Matteo TARANTINO

Serata gastronomica con Menù a Tema : PAELLA

Domenica 31 Maggio

Ore 9.00 ritrovo per 7 Motoraduno Tucci In Motu au Ceng:

Giro in valle di circa 70 km con: Colazione, Aperitivo, Pranzo, Maglietta, Gadget (€ 30)

Ore 16.00 SPRITZ PARTY con gadget per tutti

Ore 21.30 lo spettacolo della band; Les CHIC

Serata gastronomica con Menù a Tema : Terra & Mare

Lunedì 1 Giugno

Ore 21.30 la grande orchestra di Matteo BENSI

Serata gastronomica con Menù a Tema : Pesce

Martedì 2 Giugno

Ore 10.00 esposizione delle Fisarmoniche

Ore 12.00 Pranzo aperto a Tutti

Ore 21.30 la grande orchestra di Graziano CIANNI

Serata gastronomica con Menù a Tema : Maialetto alla brace e Porchetta

Per informazioni contattare 3473089173 – 3333512485

Qui il programma della manifestazione

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.