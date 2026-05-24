Memorial Day, giornata di celebrazioni a Savona: raccolte numerose sacche di sangue con l’Avis comunale

Savona. E’ stata celebrata ieri, sabato 23 maggio, la seconda giornata del Memorial Day, l’iniziativa promossa dal Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) in occasione del 34^ anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio che costarono la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

“Ogni anno la manifestazione si arricchisce, abbiamo iniziato ieri ad Albenga con gli studenti – dice il segretario provinciale del Sap Roberto Frumento – ed oggi siamo qua in piazza Mameli con l’AVIS Comunale di Savona. Una splendida giornata per un’esperienza coinvolgente ed importante; il titolo della manifestazione cerca appunto di rappresentarne i valori. La macchina organizzativa ha iniziato presto quest’anno, incontrando il presidente dell’Avis Comunale di Savona Giovanni Donzellini, al quale abbiamo proposto il nostro progetto, che li vedeva coinvolti e che da subito è stato accolto con grande entusiasmo”.

“Abbiamo interessato la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto e la Polizia Locale assieme a tutti i cittadini, per una giornata dedicata alla donazione di sangue. Un progetto – prosegue Frumento – che vuole tramettere la volontà e l’impegno a salvare delle vite, attraverso la donazione di sangue, contrapponendolo a chi, con efferatezza, quelle vite le ha strappate a tutti Noi. Una stagione si lontana nel tempo, ma che rappresenta un eredità che esige il richiamo ad ideali di giustizia e libertà sempre attuali ed imprescindibili”.

“Il manifesto del Memorial Day di oggi, creato da Noemi e Claudia, operatori di Avis, ha colto in pieno questo ‘ponte’ tra generazioni, da un lato tutti coloro che hanno combattuto la criminalità, a costo della loro stessa vita e, dall’altro, tutti noi che oggi di quello scontro ne ricordiamo il valore e ne rilanciamo i principi per rafforzare un principio di legalità, che oggi va oltremodo ribadito”.

Dalle 7 del mattino alle 12 Avis ha raccolto numerose sacche di sangue totalizzando il massimo possibile fissato per l’autoemoteca presente. Grazie all’impegno di tutti e dalla risposta di quanti hanno potuto e riconosciuto in oggi una giornata importante per donare. Quattordici persone hanno donato prenotandosi nei giorni scorsi, mentre dieci si sono presentate al banchetto, inoltre molti cittadini hanno chiesto informazioni ai sette volontari presenti ognuno impegnato in un compito finalizzato alla buona riuscita dell’evento, infine cinque persone si sono prenotate per altre date. In generale una grande risposta da parte delle Forze di Polizia, e dei cittadini, tutto impegno che tende all’autosufficienza delle donazioni di sangue

La giornata è proseguita poi con il ricordo ai Caduti della Polizia di Stato, assieme agli uomini del Sim Carabinieri, Sinafi della Guardia di Finanza e al Conapo Vigili del Fuoco. La doverosa deposizione di una corona di alloro presso il cippo all’interno della questura di Savona, alla presenza del vicario del questore Primo Dirigente Della Polizia di Stato Leuci, il cappellano della Polizia di Stato Don Giulio e molti colleghi. Il ricordo di quanti hanno perso la vita nel compimento del dovere e quanti l’hanno dedicata alla sicurezza delle istituzione e dei cittadini.

E’ poi proseguita presso il comando di Polizia Locale di Savona, dove si è ricordata Federica Barbiero, agente della Polizia Locale vittima del dovere. Al Cippo, all’interno del comando posto anche in onore ai caduti di tutte le Polizia Locali, oltre ai colleghi della Polizia Locale, presenti in forze, ha partecipato l’assessore alla sicurezza del Comune di Savona, Barbara Pasquali e la famiglia di Federica: “La commemorazione, che ha commosso tutti i presenti, è stata officiata dal cappellano della Polizia di Stato, ed è la rappresentazione di quanto importante sia la testimonianza della vicinanza e del ricordo, alori importanti come in una grande famiglia, nucleo fondamentale della società, capace di sostenere e valorizzarne gli appartenenti”.