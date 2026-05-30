Memorial Andrea Patorniti: a Lavagnola una domenica di calcio e solidarietà

Torna il memorial “Andrea Patorniti – un giornata di pallone per te”. Il torneo si svolgerà domani, domenica 31 maggio, presso il campo sportivo Riccardo Scaletti di Lavagnola. Inizierà alle ore 9.
Il ricavato della manifestazione a scopo benefico andrà per interno alla famiglia di Lara e Gaia, le figlie di Andrea affette da atrofia muscolare spinale (SMA).
Il memorial Patorniti giunge alla nona edizione. L’evento sarà ancora più social degli anni scorsi con l’apertura di una pagina Instagram omonima dove verranno pubblicati reel con interviste ai giocatori per rendere ancora più memorabile la giornata.