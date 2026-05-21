Savona. “Un’edizione storica. Ogni anno dico sempre le stessa cosa: abbiamo svoltato di nuovo. La prima edizione bronze con risultati eccezionali”. Lo ha detto ieri il direttore organizzativo Marco Mura, pochi minuti dopo la conclusione della quindicesima edizione del Meeting internazionale Citta di Savona.

“Stavo facendo un bilancio con il questore – ha continuato Mura, – abbiamo fatto il record dei meeting negli 800 femminili abbattendo il record storico dei 2 minuti e 3.33.36 nei 1500, un crono fantastico a livello mondiale, sono felicisissimo”.

Ieri sono caduti altri tre record del meeting, con due nuovi record italiani giovanili e due prove di grande spessore tecnico della campionessa del mondo indoor Zaynab Dosso e del campione d’Europa Leonardo Fabbri.

Mura riassume in poche parole la giornata di ieri: “Ci mettiamo 12 mesi a preparare questo evento, facciamo con i 60 volontari tanti sacrifici: quest’anno la prima edizione bronze, Marcell che viene a Savona scegliendo la nostra città per ripartire dopo 242 giorni, la Dosso da campionessa del mondo e Fabbri che sfiora i 2 metri, è stato veramente tutto molto emozionante”.

Finita questa edizione si guarda già al 2027 con l’obiettivo di alzare ulteriormente l’asticella: “Cercheremo di fare un altro meeting in fascia bronze, abbbiamo superato l’esame di European Athletics, era presente un delegato tecnico che è venuto a verificare le nostre capacità. Cerchiamo di migliorarci passo passo, con umiltà piedi per terra, testa bassa e lavorare“.