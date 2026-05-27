Meeting Arcobaleno Scuola, domani a Celle Ligure andrà in scena la nona edizione

Celle Ligure. Domani, giovedì 28 maggio, si svolgerà al centro sportivo Olmo-Ferro di Celle Ligure la nona edizione del Meeting Arcobaleno Scuola – con i Lions oltre le barriere.

L’obiettivo della manifestazione è quello di avvicinare i ragazzi con disabilità allo sport e di stimolare le associazioni sportive presenti nel territorio ad aprirsi al mondo della disabilità.

Parteciperanno all’evento anche il Centro Socio Educativo “Il Granello” e l’Associazione Eunike, con i propri atleti.

La proposta per l’anno scolastico 2025/26 è rivolta alle Scuole secondarie di 1° Grado (ex Scuole Medie) e prevede anche la partecipazione di Atleti Special Olympics (grazie alla collaborazione la ADSO – Associazione Down Savona Onlus) e di alunni diversamente abili.

L’obiettivo iniziale parte dalla possibilità, per ogni Scuola, di iscrivere 3 alunni/atleti per ogni gara proposta nel programma tecnico. Le Associazioni Sportive che aderiscono al progetto mettono a disposizione i propri tecnici qualificati per eventuali interventi presso gli Istituti Scolastici.

L’inizio delle gare è previsto alle 9,30 e termine della sezione agonistica entro le ore 12.30, con premiazioni finali.

Anche quest’anno, in collaborazione con Lions Club di Arenzano-Cogoleto, Varazze-Celle L., Albissola Marina-Albisola Superiore ”Alba Docilia” e Valbormida, partendo dalla positiva prima esperienza condivisa sin dall’edizione 2017, verrà riservata particolare attenzione alla promozione specifica volta a favorire la massima partecipazione e coinvolgimento di alunni portatori di disabilità.

Aderiscono all’iniziativa alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado dei comprensori dei quattro Lions Club, oltre all’Istituto Comprensivo Cassine (AL), all’IC Val Varatella di Borghetto Santo Spirito ed a 3 rappresentative degli Istituti Comprensivi di Savona.

Le prestazioni tecniche realizzate in questa occasione saranno regolarmente omologate FIDAL stante la presenza di Giudici FIDAL e di servizio di cronometraggio ufficiale.

Saranno quindi 15 gli Istituti coinvolti e prenderanno parte alla manifestazione oltre 400 alunni.

Il progetto degli eventi promozionali e divulgativi, collaterali al “37° Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa”, supportato dai Comuni di Celle Ligure e Varazze e realizzato anche grazie al coinvolgimento del main sponsor “De Wave”, proseguirà quindi nella settimana successiva con l’evento Meeting Arcobaleno Scuola, riservato ad alunni ed alunne del triennio degli Istituti Superiori, che andrà in scena Giovedì 4 Giugno.