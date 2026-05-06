Maltempo, nessuna criticità nella notte in Liguria. Allerta gialla fino alle 14 sul centro-levante

Liguria. Non si sono registrate particolari criticità nella notte in Liguria legate al passaggio della perturbazione. L’allerta gialla per temporali sul centro-levante, zone B, C ed E, scattata alla mezzanotte, resterà in vigore fino alle 14 di oggi, mercoledì 6 maggio. Arpal segnala inoltre una bassa probabilità di forti temporali sul ponente, zone A e D.

Le precipitazioni più intense si sono registrate tra Genovese e Tigullio. Le cumulate orarie più elevate sono state rilevate a Bolzaneto con 31.8 millimetri, Rapallo con 30.2, Pegli con 30, Portofino con 29.8 e Monte Gazzo con 29.

Per quanto riguarda le cumulate nelle ultime 24 ore, i valori maggiori sono stati registrati a Bolzaneto con 68.8 millimetri, Reppia con 66 e Montoggio con 62.

Attualmente si segnala una struttura temporalesca organizzata sul ponente della città di Genova e una seconda cella temporalesca nell’area di Rapallo. La Sala Operativa Regionale è aperta per tutta la durata dell’allerta e la Protezione civile regionale prosegue il monitoraggio nelle prossime ore. Durante l’allerta, in caso di eventi intensi, il monitoraggio sarà pubblicato sul sito allertaliguria.regione.liguria.it.