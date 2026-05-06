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Piogge

Maltempo, nessuna criticità nella notte in Liguria. Allerta gialla fino alle 14 sul centro-levante

Le precipitazioni più intense si sono verificate nel Tigullio

allerta

Liguria. Non si sono registrate particolari criticità nella notte in Liguria legate al passaggio della perturbazione. L’allerta gialla per temporali sul centro-levante, zone B, C ed E, scattata alla mezzanotte, resterà in vigore fino alle 14 di oggi, mercoledì 6 maggio. Arpal segnala inoltre una bassa probabilità di forti temporali sul ponente, zone A e D.

Le precipitazioni più intense si sono registrate tra Genovese e Tigullio. Le cumulate orarie più elevate sono state rilevate a Bolzaneto con 31.8 millimetri, Rapallo con 30.2, Pegli con 30, Portofino con 29.8 e Monte Gazzo con 29.
Per quanto riguarda le cumulate nelle ultime 24 ore, i valori maggiori sono stati registrati a Bolzaneto con 68.8 millimetri, Reppia con 66 e Montoggio con 62.

Attualmente si segnala una struttura temporalesca organizzata sul ponente della città di Genova e una seconda cella temporalesca nell’area di Rapallo. La Sala Operativa Regionale è aperta per tutta la durata dell’allerta e la Protezione civile regionale prosegue il monitoraggio nelle prossime ore. Durante l’allerta, in caso di eventi intensi, il monitoraggio sarà pubblicato sul sito allertaliguria.regione.liguria.it.

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