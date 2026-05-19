Tragedia delle Maldive, la ricerca dei corpi continua: inchiesta per omicidio colposo

Liguria. “Sono distrutto, ho saputo adesso dalla tv che hanno ritrovato Monica e Chicco, non ho le forze per dire nulla. Devo solo cercare di resistere, perché c’è mio figlio Matteo che ha vent’anni”. Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia ha risposto così all’Ansa non appena è venuto a conoscenza del recupero, da parte del team di speleosub di Dan Europe, dei corpi di sua moglie, professoressa, e del neolaureato in biologia dell’Università.

Le salme sono state recuperate nella cavità più profonda della grotta di Dhekunu Kandu. L’intervento ha visto la collaborazione di decine di persone tra marina militare maldiviana, polizia locale e squadre mediche oltre agli speleosub finlandesi parte di Dan Europe, organizzazione internazionale che si occupa di sicurezza e prevenzione in ambito subacqueo. “Nel corso dell’operazione, il team ha effettuato nuovamente un’immersione all’interno del sistema di grotte utilizzando attrezzature avanzate, tra cui rebreather, DPV (scooter subacquei) e sistemi di supporto vitale ridondanti – spegano da Dan Europe – il team finlandese di recupero ha trasportato con successo due delle vittime dall’interno della grotta fino a circa 30 metri di profondità, dove i team maldiviani di recupero, operando in gruppi coordinati a profondità intermedie, hanno completato il trasferimento fino alla superficie”.

Una volta recuperate, le vittime sono state successivamente imbarcate sulle unità della guardia costiera. Il team specialistico di subacquei ha completato l’operazione in sicurezza, terminando senza problemi la lunga fase di decompressione”.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disporrà le autopsie in Italia, oltre a interrogare gli studenti e il docente che si trovava sulla crociera scientifica a bordo della Duke of York, attività coordinata ogni anno dalla stessa professoressa Montefalcone. Ma anche le autorità locali indagano sull’incidente e il materiale tecnico recuperato sul fondale con le salme sarà sequestrato. Secondo le prime informazioni emerse si trattava di una dotazione ricreativa e non tecnica, vale a dire bombole semplici senza miscele per le profondità oltre i 30 metri né strumentazione ridondante.

Condizioni del mare e meteo permettendo, le operazioni finalizzate al recupero delle restanti due vittime – Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino (la salma della quinta vittima Gianluca Benedetti, recuperata venerdì, è già stata rimpatriata in Italia) proseguiranno nella giornata di mercoledì.

“Il team finlandese di soccorso desidera esprimere le più profonde condoglianze alle famiglie delle vittime – dichiara Sami Paakkarinen, a nome del team finlandese – stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa. Un ringraziamento speciale va all’Ambasciata italiana, a DAN Europe e alle autorità maldiviane per il supporto fornito al team: questa operazione richiede il lavoro di decine di persone. Oggi due delle vittime sono state recuperate dalla grotta e nei prossimi giorni continueremo il lavoro per riportare le altre. Chiediamo privacy e serenità operativa durante le operazioni. Grazie a tutti per il supporto”.

“L’operazione di oggi ha richiesto ulteriore coordinamento, competenze tecniche e fiducia reciproca tra il team di subacquei e le autorità maldiviane che gestiscono localmente l’intervento – aggiunge Laura Marroni, Ceo Dan Europe – siamo grati a tutte le persone coinvolte per la professionalità, l’umanità e il rispetto dimostrati nel corso di queste operazioni.

(Le immagini del recupero sono state fornite da Dan Europe)