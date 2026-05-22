Lutto a Mallare e in Valbormida per la morte del commerciante Luca Moreno

Mallare. Lutto a Mallare e in Valbormida per la morte di Luca Moreno, 57 anni, molto noto per la sua attività commerciale ma anche per il suo passato nel sociale. Da tempo stava combattendo contro un male che non gli ha lasciato scampo, ma quando la salute glielo permetteva era presente nella sua “bottega” di via Cattaneo, nel centro storico del paese, diventata negli anni un punto di riferimento enogastronomico con le eccellenze del territorio.

Aveva guidato la locale Pro loco compattando un gruppo di volontari uniti per le iniziative della comunità mallarese. Di Luca si ricordano, in primo luogo, il suo sorriso e la simpatia, nonchè il senso di orgogliosa appartenenza ad un paese e ad una terra intrisa di tradizioni e passioni.

Lascia i fratelli, i nipoti e tanti amici che non lo dimenticheranno. Questa sera, 22 maggio, alle 20.30, sarà recitato il Rosario nella chiesa parrocchiale di San Nicola, dove domani, alle 15, verrà celebrato il funerale.