L’Oriente incontra la terra: al Liceo Martini di Savona una lectio magistralis sulla ceramica

Savona. Un ponte culturale tra la tradizione millenaria dell’estremo Oriente e l’eccellenza artigiana del territorio ligure. È questo il cuore dell’evento “L’Oriente e la Ceramica”, che si terrà giovedì 28 maggio 2026, alle ore 10:00, presso l’Aula Magna del Liceo Artistico “Arturo Martini” in via Ambrogio Aonzo.

L’iniziativa, promossa dal Liceo Chiabrera Martini, si configura come un momento di altissimo valore formativo, volto ad approfondire il legame indissolubile tra estetica, storia e tecnica della lavorazione argillosa.

Esperti di prestigio internazionale

A guidare l’approfondimento sarà il relatore Federico Marzinot, autorevole studioso della ceramica, la cui esperienza offrirà agli studenti e alla cittadinanza una chiave di lettura privilegiata sulle influenze orientali che hanno plasmato il gusto e le tecniche globali.

Il parterre degli interventi è di assoluto rilievo: la presenza di Carlo Cavalleri, Console Onorario della Repubblica di Corea, sottolinea l’importanza diplomatica e interculturale del progetto, ponendo Savona al centro di un dialogo internazionale. Accanto a lui, il Maestro ceramista Marcello Mannuzza porterà la testimonianza viva della “bottega”, trasmettendo il valore del saper fare che rende unico il nostro comprensorio.

Il ruolo centrale della Dirigenza e l’offerta formativa

L’organizzazione di questo evento non è un caso isolato, ma il frutto di una precisa visione strategica. Fondamentale è stato il ruolo del Dirigente Scolastico, la cui azione è risultata decisiva per l’implementazione e il potenziamento dell’offerta formativa del Liceo Artistico Martini. Sotto la sua guida, l’istituto ha saputo aprirsi al territorio e alle istituzioni internazionali, trasformando la scuola in un vero e proprio hub culturale dove la didattica teorica si fonde con l’esperienza diretta dei professionisti.

“Il nostro impegno – filtra dagli uffici di via Aonzo – è quello di fornire agli studenti non solo competenze tecniche, ma una consapevolezza critica e storica che permetta loro di confrontarsi con il mondo del lavoro e dell’arte contemporanea.”

Impegno didattico e cittadinanza

L’incontro rappresenta un’occasione imperdibile per gli studenti del Liceo Martini di toccare con mano l’eredità di una tradizione che è identità locale ma anche linguaggio universale. L’impegno del Liceo Artistico si conferma dunque costante nel promuovere la bellezza come strumento di crescita civile e professionale.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’indirizzo email: lorenzarossi@liceochiabreramartini.it.