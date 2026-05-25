Loano vara il nuovo bando per chioschi, dehors e giostre sul demanio marittimo

Il Comune di Loano ha approvato gli atti relativi alle procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime riguardanti chioschi, dehors e giostra presenti sul litorale cittadino.

Il bando interessa complessivamente sette zone demaniali destinate a chioschi, sedici zone demaniali destinate a dehors a servizio di attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande e una zona demaniale destinata alla posa di una giostra per l’intrattenimento dei bambini sulla passeggiata a mare.

“È importante chiarire un punto – dichiara il sindaco Luca Lettieri – il ritardo nella pubblicazione del bando non è dipeso né da una scelta dilatoria dell’amministrazione comunale, né tanto meno da inerzia dell’Ufficio Demanio, che anzi ha lavorato con continuità, precisione e senso di responsabilità su una procedura particolarmente complessa”.

Il riferimento è al ricorso presentato da un esercente avanti al Tar Liguria contro la deliberazione di giunta comunale con la quale erano stati individuati i criteri di indirizzo per la predisposizione dei bandi: “Si è trattato – prosegue il sindaco – dell’esercizio pienamente legittimo di un diritto di tutela giurisdizionale. Proprio per questo, il Comune ha ritenuto corretto attendere che il Tribunale Amministrativo si pronunciasse, evitando di procedere in modo affrettato e di esporre la successiva procedura di gara a possibili criticità”.

Il Tar Liguria ha quindi esaminato il ricorso, respingendolo e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tale esito ha consentito all’amministrazione comunale di proseguire nel percorso avviato, dando attuazione all’impianto amministrativo già predisposto.

“Il pronunciamento del Tar – aggiunge Lettieri – ha permesso di fare chiarezza. La nostra impostazione non è stata travolta e, una volta definito il quadro giurisdizionale, abbiamo potuto procedere con maggiore certezza. È stata una scelta di prudenza amministrativa, non di immobilismo. Lo voglio sottolineare: il ritardo nella pubblicazione del bando non è dipeso né da una scelta dilatoria dell’Amministrazione comunale, né tanto meno da inerzia dell’Ufficio Demanio, che anzi ha lavorato con continuità, precisione e senso di responsabilità su una procedura particolarmente complessa. Gli uffici erano già impegnati, e lo sono tuttora, anche nell’espletamento dei bandi relativi alle concessioni demaniali marittime degli stabilimenti balneari: un’attività di enorme rilievo amministrativo, tecnico e giuridico, che si aggiunge al lavoro sui chioschi, sui dehors e sulla giostra. Parlare di ritardo dovuto a inerzia significa quindi non rappresentare correttamente la realtà dei fatti.”

La procedura sarà gestita nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, massima partecipazione, parità di trattamento e non discriminazione, con pubblicazione degli atti sull’Albo Pretorio, nella sezione Amministrazione Trasparente, sulla piattaforma telematica Traspare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sulla Gazzetta Ufficiale.

“Questo bando – conclude il sindaco – non è soltanto un adempimento normativo. È un passaggio strategico per il governo ordinato del nostro lungomare, per la valorizzazione delle attività economiche, per la qualità dell’offerta turistica e per il corretto utilizzo del demanio marittimo. Ringrazio l’Ufficio Demanio per il lavoro svolto in un contesto giuridico complesso e in continua evoluzione. Loano procede con serietà, metodo e responsabilità”.

(QUI il bando integrale per la consultazione)