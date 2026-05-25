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L'avviso pubblico

Loano vara il nuovo bando per chioschi, dehors e giostre sul demanio marittimo

Il sindaco Lettieri: “Nessuna inerzia dell'amministrazione comunale, in quanto abbiamo atteso il pronunciamento del Tar che ha respinto il ricorso”

Lungomare Loano

Il Comune di Loano ha approvato gli atti relativi alle procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime riguardanti chioschi, dehors e giostra presenti sul litorale cittadino.

Il bando interessa complessivamente sette zone demaniali destinate a chioschi, sedici zone demaniali destinate a dehors a servizio di attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande e una zona demaniale destinata alla posa di una giostra per l’intrattenimento dei bambini sulla passeggiata a mare.

“È importante chiarire un punto – dichiara il sindaco Luca Lettieri – il ritardo nella pubblicazione del bando non è dipeso né da una scelta dilatoria dell’amministrazione comunale, né tanto meno da inerzia dell’Ufficio Demanio, che anzi ha lavorato con continuità, precisione e senso di responsabilità su una procedura particolarmente complessa”.

Il riferimento è al ricorso presentato da un esercente avanti al Tar Liguria contro la deliberazione di giunta comunale con la quale erano stati individuati i criteri di indirizzo per la predisposizione dei bandi: “Si è trattato – prosegue il sindaco – dell’esercizio pienamente legittimo di un diritto di tutela giurisdizionale. Proprio per questo, il Comune ha ritenuto corretto attendere che il Tribunale Amministrativo si pronunciasse, evitando di procedere in modo affrettato e di esporre la successiva procedura di gara a possibili criticità”.

Il Tar Liguria ha quindi esaminato il ricorso, respingendolo e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tale esito ha consentito all’amministrazione comunale di proseguire nel percorso avviato, dando attuazione all’impianto amministrativo già predisposto.

“Il pronunciamento del Tar – aggiunge Lettieri – ha permesso di fare chiarezza. La nostra impostazione non è stata travolta e, una volta definito il quadro giurisdizionale, abbiamo potuto procedere con maggiore certezza. È stata una scelta di prudenza amministrativa, non di immobilismo. Lo voglio sottolineare: il ritardo nella pubblicazione del bando non è dipeso né da una scelta dilatoria dell’Amministrazione comunale, né tanto meno da inerzia dell’Ufficio Demanio, che anzi ha lavorato con continuità, precisione e senso di responsabilità su una procedura particolarmente complessa. Gli uffici erano già impegnati, e lo sono tuttora, anche nell’espletamento dei bandi relativi alle concessioni demaniali marittime degli stabilimenti balneari: un’attività di enorme rilievo amministrativo, tecnico e giuridico, che si aggiunge al lavoro sui chioschi, sui dehors e sulla giostra. Parlare di ritardo dovuto a inerzia significa quindi non rappresentare correttamente la realtà dei fatti.”

La procedura sarà gestita nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, massima partecipazione, parità di trattamento e non discriminazione, con pubblicazione degli atti sull’Albo Pretorio, nella sezione Amministrazione Trasparente, sulla piattaforma telematica Traspare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sulla Gazzetta Ufficiale.

“Questo bando – conclude il sindaco – non è soltanto un adempimento normativo. È un passaggio strategico per il governo ordinato del nostro lungomare, per la valorizzazione delle attività economiche, per la qualità dell’offerta turistica e per il corretto utilizzo del demanio marittimo. Ringrazio l’Ufficio Demanio per il lavoro svolto in un contesto giuridico complesso e in continua evoluzione. Loano procede con serietà, metodo e responsabilità”.

(QUI il bando integrale per la consultazione)

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