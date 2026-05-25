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Contributo

Loano, sul lungomare una giornata dedicata alla donazione di sangue con “Tuffati a donare”

Sarà presente una autoemoteca presso la quale chiunque potrà effettuare una donazione di sangue in totale sicurezza

Generico maggio 2026

Loano. E’ sempre “Noi bagnini, voi bagnanti insieme per donare” lo slogan dell’edizione 2026 di “Tuffati a donare”, la giornata di promozione e informazione sulla donazione di sangue organizzata dell’Avis Comunale di Loano in collaborazione con l’Associazione Balneari Loanesi.

Sabato 30 maggio dalle 7 alle 11 in Orto Maccagli, sulla passeggiata a mare, sarà presente una autoemoteca presso la quale chiunque potrà effettuare una donazione di sangue in totale sicurezza.

Chiunque è invitato a dare il proprio prezioso contributo: i primi a farlo saranno, come sempre, i bagnini loanesi.

Prima della donazione è possibile fare una colazione leggera con caffè o the, mentre sono da evitare latticini e derivati.

Per donare occorre prendere appuntamento contattando il numero 340.1200738.

Quella di Loano è la prima di quattro “uscite” dell’autoemoteca sul territorio: le prossime tappe saranno Borghetto, Boissano e Toirano.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Loano.

Generico maggio 2026
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