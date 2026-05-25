Loano, sul lungomare una giornata dedicata alla donazione di sangue con “Tuffati a donare”

Loano. E’ sempre “Noi bagnini, voi bagnanti insieme per donare” lo slogan dell’edizione 2026 di “Tuffati a donare”, la giornata di promozione e informazione sulla donazione di sangue organizzata dell’Avis Comunale di Loano in collaborazione con l’Associazione Balneari Loanesi.

Sabato 30 maggio dalle 7 alle 11 in Orto Maccagli, sulla passeggiata a mare, sarà presente una autoemoteca presso la quale chiunque potrà effettuare una donazione di sangue in totale sicurezza.

Chiunque è invitato a dare il proprio prezioso contributo: i primi a farlo saranno, come sempre, i bagnini loanesi.

Prima della donazione è possibile fare una colazione leggera con caffè o the, mentre sono da evitare latticini e derivati.

Per donare occorre prendere appuntamento contattando il numero 340.1200738.

Quella di Loano è la prima di quattro “uscite” dell’autoemoteca sul territorio: le prossime tappe saranno Borghetto, Boissano e Toirano.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Loano.