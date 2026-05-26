Loano, in biblioteca la presentazione del libro “La capofamiglia” di Mary Caridi

Loano. Sabato 30 maggio alle 17 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano si terrà la presentazione de “La capofamiglia” di Mary Caridi (Edizioni VersoAltrove).

“La capofamiglia” racconta, con uno stile intenso e coinvolgente, gli anni dell’infanzia e della crescita all’interno di una famiglia popolare del Nord Italia tra il dopoguerra e il boom economico. Al centro della storia si distingue la figura della nonna, presenza forte e carismatica, punto di riferimento affettivo e morale attorno a cui ruotano ricordi, tensioni familiari e cambiamenti generazionali. Attraverso vicende personali e scorci di storia collettiva, il romanzo accompagna il lettore in un’Italia in trasformazione, dove il progresso e i mutamenti sociali entrano nella quotidianità modificando abitudini, relazioni e prospettive. Una narrazione delicata ma intensa, capace di restituire atmosfere, emozioni e legami autentici di un mondo ormai lontano ma ancora profondamente riconoscibile.

Dialoga con l’autrice il giornalista Luca Berto. L’accompagnamento è affidato al musicista Enzo Caridi, letture a cura di Monica Maggi dell’Aps #cosavuoichetilegga.

L’incontro gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Mary Caridi (Domodossola, 1956) è scrittrice e giornalista pubblicista. Dopo l’infanzia in un collegio piemontese, a quattordici anni si è trasferita ad Albenga, in Liguria, dove attualmente vive. È autrice dei romanzi “L’ultimo bicchiere” e “La colpa di Felipe” (Sabatelli), quest’ultimo secondo al Premio Mario Soldati. “La capofamiglia” si è classificato, per gli inediti, tra i finalisti del concorso Mario Soldati-Lalla Romano.