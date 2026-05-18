Loano, il 23 e 24 maggio in piazza Rocca tornano le Erbe Aromatiche di Aism

Loano. Profumi e sapori si mescolano nell’aria, ma per AISM c’è un aroma che si distingue: quello della solidarietà. Dal timo alla menta, dall’origano al rosmarino, passando per la maggiorana e la salvia: sono le Erbe Aromatiche di Aism che saranno protagoniste nelle piazze italiane sabato 23 e domenica 24 maggio.

L’iniziativa apre la Settimana Nazionale di informazione sulla sclerosi multipla, in programma dal 23 maggio e che si conclude il 30 maggio con la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, ed è promossa da Aism sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

I volontari di Aism saranno presenti nei punti di solidarietà, distribuendo kit contenenti un mix di due piante di erbe aromatiche in cambio di una donazione di 12 euro.

A Loano le Erbe Aromatiche di Aism saranno in distribuzione in piazza Rocca.

Il ricavato delle Erbe Aromatiche di Aism contribuirà concretamente ad implementare i servizi di assistenza per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate, oltre a sostenere la ricerca scientifica.