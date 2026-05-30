Loano, anziano investito da un’auto sull’Aurelia: è grave

Loano. Investimento pedonale nel tardo pomeriggio di oggi sulla via Aurelia a Loano.

Secondo le prime informazioni, un anziano è stato investito da un’auto in transito mentre stava attraversando la strada.

L’uomo, di 75 anni, a seguito dell’urto con la vettura è caduto a terra. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa loanese e l’automedica del 118.

Il signore investito, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona.

Stando a quanto riferito, il 75enne ha riportato un trauma cranico e altre lesioni sul resto del corpo: il suo quadro clinico, quindi, risulta grave.

Sono ancora in corso i rilievi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’investimento ha provocato inevitabili disagi anche alla viabilità, per consentire l’azione e l’intervento dei soccorritori.