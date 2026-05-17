Loano, al via la distribuzione di prodotto antifecondativo per i piccioni

Loano. Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Loano ha deciso di avviare una campagna di distribuzione di un prodotto antifecondativo per ridurre il numero di piccioni presenti sul territorio.

La maggior parte delle colonie si trova all’interno del centro storico: una nei pressi di Palazzo Doria; una nei giardini di viale della Libertà e tra Campo Cadorna, via Boragine e il Nimbalto; una sul lungomare presso largo Carrara; una sulla passeggiata a mare all’altezza dell’Archivolto Vallino; una nei presso dell’istituto Falcone; una nei pressi della stazione ferroviaria.

Quest’anno il servizio verrà potenziato ed esteso anche a tutte quelle zone esterne al centro storico nelle quali è stata segnalata la presenza dei volatili, in particolare: il Parco Don Ranoisio in via Ponchielli; l’aiuola in prossimità dell’ufficio postale di via Deledda; il parcheggio in via Ortigara; il parchetto in via Sant’Agostino; il parchetto in piazza Antonio da Noli; il campetto da basket in via Isonzo; il parcheggio in viale Enrico Toti (prima del civico 41); la traversa sterrata di via degli Orsolani (tra i civici 6-14).

La distribuzione inizierà lunedì 18 maggio e proseguirà fino alla metà del mese di settembre per cinque giorni alla settimana. Il mangime verrà distribuito nelle prime ore del mattino.

Le aree sono state individuate sulla base delle indicazioni fornite dal professor Paolo Abonetti, zoologo e docente presso l’Università di Genova.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di confermare e ampliare il servizio di distribuzione del prodotto antifecondativo per i piccioni, un intervento che riteniamo importante per contenere in maniera efficace e rispettosa la presenza dei volatili sul territorio cittadino – dichiarano il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore all’ambiente Giovanni Battista Cepollina – Dopo i risultati ottenuti nelle passate stagioni, abbiamo scelto di estendere il servizio non soltanto al centro storico, dove si concentra la maggior parte delle colonie, ma anche ad altre aree della città nelle quali sono state segnalate criticità da parte dei residenti”.

“L’obiettivo è tutelare il decoro urbano, la pulizia degli spazi pubblici e la vivibilità dei quartieri” conclude l’assessore loanese.