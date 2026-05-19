Lo spotornese Michele Sbravati verso l’Atalanta: a lui le chiavi del settore giovanile

Novità sul futuro di Michele Sbravati. Sembrava diretto verso l’Inter ma, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il dirigente spotornese ora è dato come promesso sposo dell’Atalanta. All’ex Genoa e Juventus le chiavi del settore giovanile nerazzurro.

Un matrimonio che lo andrebbe a ricongiungere con Cristiano Giuntoli, che dalla prossima stagione sarà il direttore sportivo dei bergamaschi.

Sbravati aveva iniziato la sua esperienza in bianconero proprio con il direttore toscano, ex giocatore di Savona e Imperia, con il quale c’è un rapporto di lunga data. Atalanta che, quindi, avrà ai vertici dirigenziali due vecchie conoscenze della provincia di Savona.