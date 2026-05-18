LNI Savona, positiva trasferta ai Tricolori di Piediluco: tutti i canottieri in semifinale

Terni. Sabato 16 e domenica 17 maggio si sono tenuti sul lago di Piediluco, in Umbria, i Campionati Italiani di Canottaggio per le categorie Senior, Under 19, Pesi Leggeri e Para Rowing ai quali hanno preso parte quasi mille atleti fra cui anche tre canottieri Under 19 della Lega Navale Italiana di Savona, con prestazioni positive.

Nella specialità del singolo Under 19 metri 2000, Paola Maria Carlotta Malinconico ha ottenuto il 16° tempo su 25 concorrenti, che le ha consentito di partecipare alla semifinale dove però nulla ha potuto fare contro avversarie decisamente più forti.

Buona anche la prestazione di Giulio Boatini e Michelangelo Malinconico nella specialità del doppio Under 19 metri 2000 dove hanno ottenuto il 14° tempo su 27 partecipanti, con cui si sono qualificati per le semifinali che hanno affrontato con grande determinazione ma senza riuscire ad entrare tra i primi otto equipaggi finalisti.

Stesso copione anche per Giulio Boatini nel singolo Under 19 metri 2000, dove ha superato la qualifica per la semifinale, nella quale si è dovuto arrendere ad avversari più forti.

Questi risultati, anche se non hanno portato medaglie, sono considerati positivi dai tecnici Franco Badino e Federica Perata perché i nostri atleti hanno saputo affrontare avversari decisamente superiori piazzandosi comunque tra i primi sedici equipaggi italiani in tutte le specialità.

Appuntamento per la prossima gara a Genova Pra’ domenica 24 maggio per i campionati regionali liguri 2026.