Varazze. “Sette minuti al decoIlo”. Il Colonnello Stefano Pietropaoli scandisce l’attesa e ci avvicina sempre più a quel momento. Poi: “Sono decollate”. E gli occhi che cercano quel punto nell’azzurro dove all’improvviso, le vedi.

Intanto la mano è sul petto perché c’è l’Inno di Mameli, il nostro Inno, che le invita. Questione di secondi, istanti. Termina, e dirompe il rombo. Eccole sopra di noi. Scivolano sul mare, volano e si perdono nell’orizzonte: sono Le Frecce.

L’emozione è difficile da descrivere. Si sente, dentro. Varazze applaude. Moltissime persone, almeno 40 mila, arrivate anche da fuori regione.

Dal Molo Marinai d’Italia quella striscia sul blu del mare oggi ha abbagliato davvero tutti i presenti: le autorità, il presidente della Regione, Marco Bucci, il padrone di casa, Luigi Pierfederici, il consigliere regionale Alessandro Bozzano, l’Aeronautica, l’Aero Club di Savona, le persone, i sindaci, gli assessori e le associazioni.

È una giornata che non si dimenticherà. Nell’intervista l’orgoglio del presidente della Regione, Marco Bucci, insieme al sindaco Pierfederici, entusiasta della sua città e della macchina organizzativa.

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A Varazze lo spettacolo delle Frecce Tricolori

Il Colonnello Stefano Pietropaoli, Relazioni Esterne dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, ha presentato un’esibizione da togliere il fiato con le acrobazie della Pattuglia Acrobatica Nazionale, condotta magistralmente dallo staff dell’Aeronautica.

Orgoglio. Brividi. Fissi il cielo: ha i colori dell’Italia, quel sentimento così profondo oggi lo hanno scritto e impresso loro, le Frecce Tricolori.

Il sindaco Pierfederici, nel suo discorso, ha voluto sottolineare la correttezza nel rinvio della manifestazione (prevista nell’ottobre scorso) per il lutto che aveva colpito l’Aeronautica, con la morte del comandante pilota del 70esimo stormo, Simone Mettini, e dell’allievo pilota, Lorenzo Nuchelli.

“Abbiamo assistito a un Air Show straordinario – ha poi commentato il presidente Bucci -. Il mare della Riviera, la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare sopra Varazze e decine di migliaia di persone che stanno vivendo una bellissima giornata di sole. La Liguria è una meraviglia, ed è questa l’immagine che vogliamo dare dell’intera regione”.

“L’evento di oggi è stato un successo, a dimostrazione che quando la Liguria fa squadra e organizza eventi di qualità, la gente risponde sempre. Ringrazio ancora l’Aeronautica Militare, il Comune di Varazze, l’Aeroclub Italia e tutti coloro che hanno lavorato, tra organizzatori e volontari, al servizio della comunità. Continueremo a fare eventi come questo, carichi di emozioni e unicità, perché la Liguria ha tutte le carte in regola per essere sempre di più protagonista del turismo”.

Al termine dello show il presidente Bucci e l’assessore Lombardi sono stati omaggiati, insieme alle istituzioni presenti, con un ricordo della giornata da parte dei reparti dell’Aeronautica Militare.

(A questo LINK il video diffuso dall’Aeronautica Militare)