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Estenuante

Liti, risse e abuso di alcolici: nottata di super lavoro per i soccorritori nel savonese

A cavallo tra sabato e domenica, per fortuna nessuna emergenza di rilievo, ma numerose chiamate al centralino del 118

Generico maggio 2026

Provincia. La notte appena trascorsa, purtroppo, ha richiesto una presenza costante e diffusa su tutto il territorio savonese da parte del personale sanitario e delle forze dell’ordine.

Numerose, infatti, le chiamate arrivate al centralino del 118 a cavallo tra sabato 30 e domenica 31 maggio.

Segnalazioni legate soprattutto a malori dovuti all’eccessivo consumo di alcolici, in particolare tra giovani e giovanissimi. Ma anche a liti e risse, sparse a macchia di leopardo in tutta la provincia. 

Diversi gli interventi, in particolare a Savona, Varazze, Spotorno, Alassio, Albenga e Laigueglia. E non solo. 

Per fortuna nessun caso particolarmente grave, ma una notte estenuante per soccorritori e Forze dell’ordine, costretti ad un turno decisamente intenso per garantire sicurezza e assistenza in tutto il savonese.

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