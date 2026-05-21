“Leudo Racconta”: da Albenga prende il via il viaggio del progetto Neptune Evolution

Albenga. Partirà da Albenga il prossimo 28 maggio 2026 il viaggio itinerante “Leudo Racconta”, iniziativa inserita all’interno del progetto europeo NEPTUNE EVOLUTION, dedicato alla valorizzazione sostenibile del patrimonio sommerso dell’area transfrontaliera.

La prima tappa del percorso sarà dedicata ad Albenga e all’Isola Gallinara, simboli del legame tra il territorio ingauno, il mare e la sua storia millenaria.

Protagonista dell’iniziativa sarà il Leudo, antica imbarcazione tradizionale ligure un tempo ampiamente utilizzata nel Tigullio per il trasporto delle merci lungo le coste del Mar Ligure. Attraverso il suo viaggio, il progetto intende raccontare le eccellenze dei territori coinvolti, mettendo al centro cultura, tradizioni marinare, biodiversità e identità locali.

NEPTUNE EVOLUTION nasce con l’obiettivo di rafforzare e integrare la rete transfrontaliera dei siti pilota sommersi – i cosiddetti “percorsi blu” – caratterizzati da un elevato interesse naturalistico e gestiti secondo principi di sostenibilità e valorizzazione condivisa.

Il progetto punta a consolidare gli strumenti di monitoraggio, tutela e promozione del patrimonio naturale sommerso, rendendolo sempre più accessibile e fruibile a livello transfrontaliero. Un’attenzione particolare è inoltre rivolta all’innovazione tecnologica, grazie allo sviluppo di sistemi di immersione virtuale 3D che consentiranno di esplorare digitalmente l’intera area coinvolta dal progetto.

NEPTUNE EVOLUTION mira anche a formalizzare una rete stabile di collaborazione tra partner pubblici e privati impegnati nello studio, nella valorizzazione e nella sostenibilità dell’ambiente sommerso legato alle attività subacquee, creando un vero e proprio network di cooperazione transfrontaliera.

La giornata inaugurale ad Albenga sarà occasione per raccontare il territorio ingauno in tutte le sue sfaccettature: dalla storia alla cultura, dal patrimonio naturalistico alle tradizioni enogastronomiche, in un percorso che unirà mare, identità e sostenibilità.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità di promozione per Albenga e per l’Isola Gallinara, valorizzando il patrimonio ambientale e culturale locale all’interno di una rete internazionale dedicata alla tutela e alla conoscenza del mare.

A conclusione delle attività il Leudo ripartirà per la tappa successiva di Bergeggi.