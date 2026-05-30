Legino Juniores, la Sestese vince 4-1 l’andata della semifinale

Finisce 4-1 la semifinale d’andata tra Sestese e Legino. La trasferta verdeblù a Sesto Fiorentino termina con una pesante sconfitta. Sabato prossimo il ritorno al Picasso di Quiliano, ore 16:00, potrebbe ribaltare tutto, ma le possibilità di andare in finale ora si riducono sensibilmente.

La formazione di casa era andata in vantaggio con gol di Fiorentino, poi Palomba aveva immediatamente siglato l’1-1. Il gol però a fine primo tempo di Zei ha tagliato le gambe ai verdeblù, sotto di una rete all’intervallo. Poi nella ripresa la Sestese ha segnato altre due reti, per sigillare il definitivo 4-1.

La formazione del Legino: Rossi, Amici, Trisciani, Angeli, Palomba, Sadiku, Barbara, Olivero, Pescio, Gorrino, Alpicrovi.