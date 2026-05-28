Lavori sulla linea Milano-Genova: cambia il trasporto ferroviario per pendolari e turisti

Sarà un’altra estate di passione per i treni tra Liguria e Lombardia a causa dei lavori infrastrutturali programmati per fasi dal 3 giugno al 30 settembre 2026, tra Voghera e Pavia, sulla linea Milano-Genova.

Per tutta la durata del cantiere, i collegamenti tra Milano, Genova e le località delle riviere liguri saranno garantiti sul percorso abituale o, dal 20 luglio al 28 agosto, su itinerari alternativi. Saranno inoltre previsti collegamenti con bus diretti tra i due capoluoghi di Regione.

I dettagli delle modifiche

I treni Intercity Milano-Ventimiglia/La Spezia/Livorno/Grosseto circoleranno regolarmente nei periodi in cui sarà utilizzabile un solo binario e percorreranno l’itinerario alternativo, via Piacenza-Voghera, nel periodo dal 20 luglio al 28 agosto, con variazioni di fermate e di orari e allungamenti medi dei tempi di viaggio di circa 60 minuti che sono già inseriti nei sistemi di vendita. Alcuni collegamenti non circoleranno nella tratta Milano-Voghera e viceversa, dove è previsto un servizio con autobus. I treni Intercity periodici 1539-1549 Milano-Savona non circoleranno.

In accordo con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione Liguria, associazioni dei consumatori e i comitati pendolari, l’offerta ferroviaria sarà rinforzata con cinque autobus aggiuntivi no-stop tra Genova e Milano in fascia oraria pendolare con partenze da Genova Piazza Principe alle ore 7:17 e Genova Brignole alle ore 6:25 e ritorno da Milano Centrale alle ore 16:44, 17:47 e 19:30, con fermata straordinaria a Milano Famagosta.

Per i clienti Intercity, nel periodo interessato dall’interruzione, Trenitalia mette a disposizione 100mila posti con tariffe economy e super economy, con sconti medi del 20% sul singolo biglietto, mentre agli abbonati verrà riconosciuto il 25% di indennizzo e la gratuità della Carta Tutto Treno.

I treni Frecciarossa Genova Brignole – Venezia Santa Lucia 9744-9710 saranno limitati a Milano Centrale. In aggiunta, il treno 9744 sarà limitato anche il 2 giugno, mentre il treno 9710 subirà la stessa limitazione anche 1° ottobre.

I treni Frecciabianca Roma – Genova Piazza Principe – Milano Centrale saranno limitati a Genova Piazza Principe dal 20 luglio al 28 agosto. In aggiunta, il treno 8619 sarà limitato anche il 29 agosto e il treno 8620 anche il giorno 19 luglio.

I treni regionali rimarranno attivi per tutto il periodo dei lavori: dal 3 giugno al 19 luglio e dal 29 agosto al 30 settembre l’offerta sarà rimodulata in base alla capacità massima del singolo binario, dal 20 luglio al 28 agosto percorreranno l’itinerario alternativo via Novara/Alessandria-Mortara, con origine/termine corsa a Milano Rogoredo o Milano Porta Garibaldi e allungamenti medi dei tempi di viaggio di circa 45 minuti. Anche queste modifiche sono già inserite sui sistemi di vendita.

Dal 20 luglio al 28 agosto, saranno garantiti alcuni collegamenti nella tratta Genova-Voghera e viceversa, con la possibilità di proseguire o raggiungere le destinazioni tramite bus dedicati, previsti anche tra Arquata e Voghera in coincidenza con i treni deviati via Alessandria. Nello stesso periodo è previsto anche un collegamento bus diretto Genova-Milano con partenza da Brignole alle ore 5:43.

I passeggeri del Regionale di Trenitalia possono ricevere sms e e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring. Nelle stazioni interessate di Genova Brignole, Genova Piazza Principe, Voghera e Milano Centrale è previsto il presenziamento di personale di Trenitalia riconoscibile dalla pettorina rossa, dedicato a fornire informazioni ai viaggiatori per una migliore e più facile gestione dei loro spostamenti. I canali di acquisto sono aggiornati.

(Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com - sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio -,

su App Trenitalia, al numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie/self-service e presso i desk assistenza in stazione)