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Terza edizione

Laigueglia si è stretta nel ricordo di Marco Foschi, un successo il trail “Tra mare e cielo”

L’evento è stato organizzato dall’Asd QuilaiguegliaEtrenta con il patrocinio del Comune

Memorial Marco Foschi

Si è svolta oggi a Laigueglia, in una splendida cornice di sole, dopo il rinvio per il maltempo, la terza edizione del Memorial Marco Foschi. L’evento “Tra mare e cielo”, organizzato dall’Asd QuilaiguegliaEtrenta con il patrocinio del Comune, ha richiamato una folla calorosa di camminatori, podisti e famiglie, uniti dal desiderio di ricordare un grande amico e di vivere una giornata di sport e condivisione all’aria aperta.

La manifestazione, nata per celebrare la memoria dell’indimenticato Marco, ha preso il via dal molo centrale di Laigueglia. Dopo un suggestivo preambolo tra l’arenile e le vie del centro cittadino, i partecipanti hanno iniziato la risalita da via Brea, addentrandosi lungo i sentieri della Baia.

Il tracciato di circa 12 chilometri, con un dislivello di 400 metri, ha regalato scorci mozzafiato sospesi tra il blu del Mar Ligure e le vette delle Alpi Marittime. Trattandosi di un evento non competitivo, ognuno ha potuto seguire il proprio passo in piena autosufficienza: c’è chi ha corso, chi ha passeggiato a sei zampe con il proprio cane e chi si è concesso ampie pause per fotografare il panorama.

A rendere unica l’esperienza è stato il perfetto connubio tra attività fisica e valorizzazione del territorio, grazie a due tappe enogastronomiche molto apprezzate. I partecipanti hanno infatti potuto ricaricare le energie con una seconda colazione alla Terrazza Praiè (PEQ Agri) e una merenda a metà mattinata presso l’Osteria Colla Micheri, degustando prodotti tipici a chilometro zero.

L’evento si è poi concluso in festa al Parco dell’Orso con un pranzo conviviale tra gli ulivi. Oltre al ricordo e alla medaglia ricordo consegnata a tutti, il successo più grande è stato lo spirito solidale: il ricavato della giornata è stato interamente devoluto in beneficenza all’Hospice Centro Misericordia M.G. Rossello di Savona.

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