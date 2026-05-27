La scherma per la prima volta ad Albenga: successo per la kermesse regionale al Palamarco

Albenga. Domenica 24 maggio il Palamarco di Albenga ha ospitato, per la prima volta, un’importante competizione ufficiale di scherma, trasformandosi per un’intera giornata in punto di riferimento regionale per la specialità della spada.

Una ventina di squadre provenienti dalle principali scuole di scherma liguri si sono sfidate nelle prove a squadre valide per l’assegnazione dei titoli regionali nelle categorie Ragazzi/Allievi e Giovanissimi/Giovanissime. Parallelamente si è svolta anche la terza prova regionale dedicata agli Under 10 (categorie Prime Lame ed Esordienti), una manifestazione non competitiva pensata per accompagnare i più giovani alle prime esperienze di gara.

L’evento, patrocinato dal Comune di Albenga e dalla Federazione Italiana Scherma, è stato organizzato dall’Unione Sportiva Villanovese, attraverso il Club di Scherma Le Torri, in collaborazione con il Comitato Ligure Scherma.

Le gare hanno preso il via alle ore 9.30 e si sono protratte fino a oltre le 18. Numerosi appassionati, familiari degli atleti e curiosi hanno assistito agli incontri, apprezzando il livello tecnico espresso dagli schermidori in pedana e contribuendo a creare un clima di festa e partecipazione.

Tra le società presenti, l’U.S. Villanovese ha schierato due squadre: quella maschile nella categoria Ragazzi/Allievi e quella femminile nella categoria Giovanissimi/Giovanissime. Sei giovani atleti hanno inoltre rappresentato i colori arancioni del sodalizio ingauno nelle categorie dedicate ai più piccoli.

L’appuntamento ha rappresentato un momento significativo per il territorio, offrendo al pubblico l’opportunità di avvicinarsi a una disciplina che vanta una lunga tradizione di successi internazionali e che, nel corso della storia olimpica, ha regalato all’Italia il maggior numero di medaglie rispetto a qualsiasi altro sport.

Attraverso il Club di Scherma Le Torri, nato due anni fa come sezione schermistica dell’U.S. Villanovese, la società intende promuovere la diffusione della scherma nel Ponente ligure, dove rappresenta oggi l’unica realtà dedicata a questa disciplina al di fuori delle scuole savonesi. Nella palestra scolastica di Cisano sul Neva si allenano attualmente quasi trenta praticanti, dai sei anni di età fino a un gruppo di adulti particolarmente attivo.

A partire da settembre prenderanno il via i nuovi corsi, in programma tutti i pomeriggi dalle ore 17, guidati dalla maestra internazionale Iliana Duarte, già componente delle nazionali di Cuba e Spagna e successivamente selezionatrice della squadra femminile di spada spagnola.

I risultati. Nella categoria Ragazzi/Allievi, il titolo regionale è andato a Chiavari Scherma davanti al CDS Liguria Genova, mentre l’U.S. Villanovese ha conquistato un brillante terzo posto con Fabio Lagasio, Daniele Chiaia e Marco Arrus. Dopo il terzo posto ottenuto nei gironi eliminatori, la formazione ingauna ha sfiorato l’accesso alla finale, confermando poi il proprio valore nella finale per il terzo posto. Da segnalare la prestazione del capitano Fabio Lagasio, protagonista di diverse rimonte decisive nel corso della competizione.

Nella categoria Ragazze/Allieve, il successo è andato al CDS Liguria Genova, seguito dal Centro Sportivo Genova Scherma e dalla seconda squadra del CDS Liguria. Il Club di Scherma Le Torri non ha potuto schierare una formazione in questa categoria per l’assenza di atlete appartenenti alle annate previste dal regolamento.

Nella prova Giovanissimi/Giovanissime, disputata con squadre miste maschili e femminili, il titolo regionale è stato conquistato dal CDS Liguria Genova. La squadra dell’U.S. Villanovese, composta da Eleonora Volpati, Giulia Boccia e Fabio Arrus, ha chiuso al quarto posto, sfiorando il podio. Dopo un ottimo percorso nei gironi eliminatori, gli atleti ingauni hanno mancato l’accesso alla finale per una sola stoccata e successivamente il terzo gradino del podio per appena due stoccate, dimostrando comunque grande carattere e ampi margini di crescita.

Nonostante si trattasse dell’ultima prova di una stagione agonistica iniziata a settembre, la manifestazione ha registrato una partecipazione significativa di società e atleti. Il pubblico presente ha seguito con entusiasmo tutte le fasi finali delle gare, sostenendo con calore gli schermidori locali.

Tra i presenti anche il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, che ha premiato personalmente i vincitori e, nel suo intervento conclusivo, ha sottolineato il valore educativo dello sport, evidenziando l’importanza della partecipazione, del rispetto delle regole e del riconoscimento dell’avversario come occasione di crescita e miglioramento.

Afferma il primo cittadino: “Albenga ha ospitato una manifestazione sportiva di livello regionale che, per la prima volta, ha portato la scherma ufficiale nella nostra città. Eventi come questo rappresentano un’importante occasione di promozione dello sport e dei suoi valori educativi, soprattutto tra i più giovani. La partecipazione di numerosi atleti, tecnici, famiglie e appassionati ha contribuito a rendere la giornata un momento di festa e condivisione per l’intera comunità”.

Alle premiazioni hanno preso parte anche Giovanni Falcini, presidente del Comitato Ligure Scherma, e Fabio Bandini, presidente dell’U.S. Villanovese ASD e rappresentante della società organizzatrice.

Alcuni momenti della giornata