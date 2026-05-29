La San Filippo Neri riparte da Flaviano Massimelli: è lui il nuovo mister giallorosso

La San Filippo Neri riparte e lo fa da Flaviano Massimelli: a lui la guida tecnica della Prima Squadra e il ruolo di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile. Per il tecnico si tratta di un ritorno nell’ambiente societario: in passato ha già lavorato allenando diverse leve del vivaio. Dopo le esperienze tra Ceriale, Baia Alassio e Finale, il mister ha sposato la causa giallorossa.

“La scelta mira a dare una forte continuità tecnica e metodologica tra la scuola calcio, le categorie giovanili e la prima squadra. L’obiettivo centrale della San Filippo Neri è infatti quello di mettere i giovani al centro del progetto: dai bambini che muovono i primi passi sul campo fino ai ragazzi della prima squadra, ogni sforzo sarà focalizzato sulla loro crescita sportiva e sulla valorizzazione delle risorse interne – scrive il club -. Inoltre, nell’ambito delle sue mansioni, il Mister ricoprirà anche il ruolo di Responsabile Tecnico del SGS (Settore Giovanile e Scolastico), garantendo una supervisione completa su tutta la filiera. A Mister Massimelli i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la società”

Le dichiarazioni di Marco Ferrando, membro del Consiglio Direttivo giallorosso

In realtà non è mai esistito il pensiero di non ripartire. Chiaramente la botta della retrocessione si è sentita, però l’idea era appunto di ripartire subito con un progetto giovane, nel senso che, come visto anche nel comunicato che abbiamo fatto per Flaviano Massimelli, c’è proprio l’idea di mettere i giovani al centro del progetto sia della prima squadra sia del settore giovanile. Quindi lavorare proprio sui ragazzi, creare un ambiente sano, un ambiente dove si lavora serenamente per la crescita, non per il risultato della partitella dei piccoli, ma un lavoro un po’ più a lungo periodo.

La scelta del mister è stata presa ovviamente di concerto con tutto il direttivo, dal presidente Ferroleto e dal direttivo. Flaviano è un ritorno alla San Filippo, diciamo un ritorno all’origine perché lui aveva già allenato da noi e quindi avevamo l’idea di una persona che conosce anche l’ambiente San Filippo, anzi la famiglia San Filippo vorrei dire, perché proprio i valori che ci legano a questi colori lui li conosce bene.

Il settore giovanile è sempre stato un fiore all’occhiello e la scelta fatta è proprio anche in quest’ottica, quindi far sì che si ricrei quell’affezione, proprio quel senso di appartenenza dal settore giovanile per poi poter arrivare proprio a giocare, la voglia di arrivare a giocare in prima squadra. Quindi portare poi i nostri ragazzi a ricreare tutto quell’entusiasmo che c’era magari un tempo, quindi poi che erano gli allievi, la juniores e poi arrivare alla prima squadra.

Quest’anno è stato un anno un po’ complicato, sono anni che possono capitare. L’anno precedente è stato un anno meraviglioso, si sono sfiorati i play-off e quest’anno qualche rotella, qualche ingranaggio non ha girato bene e succede, nel calcio fa parte del calcio per mille motivi.

Colgo anche l’occasione per ringraziare i mister che hanno comunque affrontato tutta questa stagione, i dirigenti, sia i mister che ci sono stati all’inizio, quindi Torragrossa, Rotiroti, Curto, Iorilli che si sono anche impegnati a portare a termine la stagione, poi tutti i dirigenti della prima squadra, a partire da Giulia, Marco, Matteo, Antonio, Capezio, tutti quelli che hanno fatto parte dello staff. Adesso creeremo uno staff intorno alla prima squadra proprio per lavorare serenamente con questo progetto, come ti dicevo, molto focalizzato sui giovani, quindi con le ambizioni giuste di risalire col tempo che ci vorrà, però con la crescita dei ragazzi che è quello che ci interessa di più.

Stiamo ancora definendo adesso, poi nei prossimi giorni ci saranno anche altri dirigenti che verranno fuori, altre figure. Ovviamente Flaviano si occuperà anche del ruolo di responsabile tecnico, che era una figura che un po’ mancava prima da noi, quindi per dare le linee guida anche ai responsabili tecnici per i giovanili e ai nostri mister. Ci sarà anche qualche mister nuovo che arriverà, sempre in un’ottica di dare un futuro e una preparazione maggiore ai ragazzi. Ci sarà un responsabile della prima squadra, un preparatore atletico e un preparatore dei portieri, creando uno staff corretto in modo che la prima squadra possa lavorare al meglio.