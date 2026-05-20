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Incontri

“La Salvezza: relazione tra generazioni”, incontro con don Ciotti a Savona

Interverrà nella Cattedrale dell'Assunta nell'ambito del festival "Il Borgo delle Idee"

Generico maggio 2026

Savona. Con il patrocinio del Comune di Savona venerdì 22 maggio alle ore 11 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta sarà ospite don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e dell’associazione Libera contro i soprusi delle mafie in tutta Italia e nel mondo. Il sacerdote e attivista parlerà del tema “La Salvezza: relazione tra generazioni”.

L’incontro darà inizio al festival “Il Borgo delle Idee”, di cui è consulente scientifico il noto psicoanalista e saggista Massimo Recalcati e che, spiega lui stesso, radunerà a Noli “scrittori, artisti, psicoanalisti, intellettuali che, con linguaggio diversi, proveranno a rispondere a domande che toccano al cuore il nostro tempo e le nostre vite”.

Generico maggio 2026

Porteranno i saluti istituzionali Nicoletta Negro, assessora alla Cultura del Comune, e Luciano Pasquale, presidente della Fondazione De Mari. Modererà Renata Barberis. La rassegna è prodotta da Nobile Agency con la direzione artistica di Gabriella Nobile.

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