Liguria. La prima campanella nelle scuole di ogni ordine e grado in Liguria suonerà lunedì 14 settembre e le lezioni termineranno martedì 8 giugno, ad eccezione della scuola dell’infanzia per cui la fine dell’attività sarà il 30 giugno 2027. È quanto prevede il calendario scolastico 2026/2027 approvato oggi dalla giunta regionale su proposta della vicepresidente con delega alla Scuola Simona Ferro.

Le date sono state decise di comune accordo con la Regione Piemonte per incentivare i flussi turistici. “Il Piemonte inizierà più tardi per avere una settimana in più di vacanze sulle nostre spiagge – spiega il presidente Marco Bucci – mentre noi, iniziando prima, possiamo inserire giorni in più per le settimane bianche“.

Tra i ponti confermati saranno infatti il lunedì e il martedì di Carnevale (8 e 9 febbraio) mentre le vacanze pasquali andranno da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo (compresi).

Le lezioni saranno sospese inoltre tutte le domeniche; il 4 ottobre (San Francesco, tornata ad essere festività nazionale); il 1° novembre (Festa di Ognissanti); il 7 e l’8 dicembre (Festa dell’Immacolata); dal 23 al 6 gennaio compresi (vacanze natalizie ed Epifania); il 25 aprile (Festa della Liberazione); il 1° maggio (Festa del Lavoro); il 2 giugno (Festa della Repubblica); eventualmente, nel giorno dedicato al santo patrono cittadino.

Un'aula scolastica

I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado saranno 206. Si ridurranno a 205 nel caso in cui la ricorrenza del santo patrono cittadino cada in un giorno nel quale siano previste lezioni.

“Come accaduto in occasione dello scorso anno scolastico – commentano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessora alla Scuola Simona Ferro – è stata mantenuta la pausa nei giorni di Carnevale, oltre alla possibilità di disporre di adattamenti del calendario scolastico da parte delle istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del limite minimo regionale di 200 giorni di lezione annui e del monte ore annuale previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie”.

Gli istituti potranno sospendere le attività per ulteriori tre giorni, purché la modifica al calendario scolastico sia debitamente motivata, deliberata e comunicata alle famiglie entro l’avvio delle lezioni.

Inoltre, saranno consentite deroghe alla data di inizio delle lezioni. Per gli istituti professionali che debbano organizzare sessioni di esame di qualifica professionale di istruzione e formazione professionale, in data necessariamente antecedente a quella fissata per l’esame di Stato. Per le classi degli istituti scolastici che hanno aderito alla sperimentazione della “filiera formativa tecnologico-professionale”, quale misura funzionale alla realizzazione di tale nuova tipologia di percorso di studi articolata su quattro anni anziché cinque.

Il Comitato regionale per l’istruzione e la formazione, l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria e Anci hanno espresso parere favorevole alla formulazione del calendario scolastico proposto da Regione Liguria.