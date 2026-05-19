La Popillia japonica minaccia le eccellenze liguri e savonesi: “Monitoraggio e misure preventive”

Liguria. La minaccia della Popillia japonica incompe anche sulle piante e sul complessivo settore florovivaistico ligure e savonese.

Il tema è stato dibattuto nella seduta odierna del Consiglio regionale: Sara Foscolo (Lega Liguria Salvini) ha chiesto alla Giunta i risultati più significativi emersi dalle attività di monitoraggio e campionamento del suolo in corso, a seguito dell’attuazione del Piano di Azione e della collaborazione attivata con l’Istituto Nazionale per la Protezione delle Piante (CREA DC) e con gli operatori professionali (RUOP), per rafforzare la tutela del settore florovivaistico e delle eccellenze agricole liguri.

La consigliera ha spiegato che la Popillia japonica è un organismo che minaccia oltre 300 specie di piante del comparto viticolo, frutticolo, vivaistico e del patrimonio paesaggistico e che il primo ritrovamento in Liguria è avvenuto a luglio 2025, nelle aree del levante savonese.

L’assessore all’agricoltura Alessandro Piana ha illustrato le iniziative attivate per contenere la diffusione del microorganismo e contenute in un apposito programma.

L’assessore, in particolare, ha rilevato che è stata registrata una sola positività in Liguria su un terreno intorno a Celle Ligure, sul quale è stato attivato un trattamento biologico specifico e ha aggiunto che un nuovo trattamento è programmato per il settembre 2026.