La Rsa “Ruffini” di Finale Ligure ha organizzato oggi una giornata davvero speciale per un gruppo di ospiti, accompagnandoli ad assistere dal vivo al passaggio del Giro d’Italia.

Il trasferimento è stato reso possibile grazie alla collaborazione della Polisportiva del Finale, nella persona di Stefano Schiappapietre.

Dopo il viaggio, il gruppo è stato accolto presso i Bagni Boncardo per il pranzo e successivamente si è sistemato lungo l’Aurelia per vivere l’emozione della corsa e dell’arrivo dei corridori.

Presenti gli operatori Rebecca e Marco, il medico dott. Flaminio Richeri, la direttrice Marinella Geremia e la coordinatrice infermieristica Maura Rizzato. Il tutto con l’azione solidale della Polisportiva del Finale rivolta agli anziani della struttura finalese.

“Un’iniziativa pensata per offrire agl’ospiti un’esperienza diversa dalla quotidianità, favorendo benessere, socialità e partecipazione alla vita del territorio, con l’obiettivo di rendere la struttura sempre più parte attiva della comunità finalese” ha sottolineato la direttrice Geremia.