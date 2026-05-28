La “Notte Bianca Anni ’80”, la festa rinascimentale, il concerto di Spagna, CUBO Live, il cabaret, le sagre: Loano si anima con le “Summer Vibes”

Loano. La “Notte Bianca”, la festa rinascimentale che celebra “Il ritorno dei Doria”, il concerto gratuito di Ivana Spagna in piazza Italia, la rassegna “CUBO Live”, i concerti, le presentazioni librarie, le serate di cabaret, le manifestazioni enogastronomiche, gli eventi sportivi, proiezioni cinematografiche e molto altro. Sono solo alcuni degli eventi che comporranno “Summer Vibes – L’estate che ti fa stare bene”, l’ampio calendario di eventi che animerà l’estate 2026 di Loano e che è stato presentato questa mattina a Palazzo Doria dal sindaco Luca Lettieri e dal vice sindaco delegato a turismo, cultura e sport Gianluigi Bocchio insieme ai rappresentanti delle associazioni cittadine. Presenti anche i consiglieri regionali Sara Foscolo e Angelo Vaccarezza.

Spiegano il sindaco Luca Lettieri ed il vice sindaco con delega a turismo, cultura e sport Gianluigi Bocchio: “Con ‘Summer Vibes – L’estate che ti fa stare bene’ abbiamo voluto costruire una programmazione capace di parlare a tutti: famiglie, giovani, turisti, residenti, appassionati di musica, cultura, sport e tradizioni. Loano si conferma così una città viva, dinamica e attrattiva, in grado di offrire per tutta l’estate eventi di qualità distribuiti su tutto il territorio cittadino. La nostra città si conferma ancora una volta un punto di riferimento per il turismo della Riviera, grazie ad un’offerta che abbina grandi eventi, come la ‘Notte Bianca’, il concerto di Ivana Spagna, ‘CUBO Live’ e le tante manifestazioni storiche e popolari, ad iniziative diffuse che animano il centro storico, il lungomare, Marina di Loano e l’intero territorio per tutta l’estate. Questa programmazione rappresenta anche un importante motore economico e turistico per la città: ogni evento contribuisce a sostenere le attività commerciali, le strutture ricettive, i pubblici esercizi e tutto l’indotto legato all’accoglienza. L’obiettivo è offrire esperienze di qualità e incentivare una presenza turistica distribuita lungo tutta la stagione estiva. Un ringraziamento particolare va a tutte le associazioni, agli operatori, agli sponsor, alle forze dell’ordine, ai volontari e agli uffici comunali che hanno collaborato alla realizzazione di un calendario così articolato. Il lavoro di squadra è il vero valore aggiunto di questa estate loanese”.

Angelo Vaccarezza ha commentato: “Il vice sindaco Gianluigi Bocchio, insieme ai rappresentanti delle associazioni cittadine, hanno alzato il sipario su un programma che promette di far battere il cuore a residenti e turisti. Non solo sole e mare: l’estate di Loano sarà un insieme di appuntamenti per tutte le età. Dietro a questo calendario c’è un immenso lavoro di squadra, grazie alla sinergia con le associazioni locali, Loano si conferma capitale dell’intrattenimento e del turismo per tutta la famiglia”.

Dal 12 al 14 giugno Loano celebrerà “Il ritorno dei Doria” e la proclamazione della libera contea di Loano avvenuta nel 1575 durante la signoria dei conti Zenobia Del Carretto e Gianandrea Doria. La manifestazione è organizzata da Vecchia Loano APS con il patrocinio del Comune di Loano, la consulenza storica e artistica del gruppo Le Gratie d’Amore e la collaborazione di Mway Communication & Events di Mattia Righello. L’evento, che negli ultimi anni ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio, si conferma uno dei più importanti appuntamenti liguri dedicati alla rievocazione storica rinascimentale, trasformando il centro storico e il lungomare in un grande palcoscenico a cielo aperto. Oltre a rappresentare una fedele ricostruzione storica basata su documenti originali relativi all’insediamento dei Principi Doria e al giuramento della comunità loanese del 1575, “Il ritorno dei Doria” offrirà tre giorni di spettacoli, animazioni, cortei storici, musiche rinascimentali, antichi mestieri, combattimenti storici, falconeria, giullarìa e momenti culturali capaci di coinvolgere residenti e turisti in un autentico viaggio attraverso i secoli.

Sabato 20 giugno tornerà la “Notte Bianca”, la lunga maratona di divertimento promossa dal Comune di Loano in collaborazione con Vecchia Loano e Pro Loco Loano. L’edizione 2026 sarà interamente dedicata ai magici anni ’80: la migliore musica dance del periodo, i protagonisti e l’atmosfera del decennio faranno da filo conduttore a tutte le iniziative in programma, tra concerti, intrattenimento e animazione. Come sempre, l’elemento portante della manifestazione saranno gli esercizi commerciali ed i locali, che resteranno aperti fino a tarda sera e, a partire dal pomeriggio, proporranno originali punti di degustazione di street-food e tante occasioni di shopping grazie al “desbarassu” per le vie del centro storico. Grande protagonista sarà la musica, con concerti ed esibizioni in diversi punti della città (Orto Maccagli, piazza Rocca e piazza Massena, ma non solo) a partire dalle 21.30. Alle 22 prenderà il via il grande concerto gratuito (organizzato in collaborazione con Moon Agency srl) che costituisce il momento clou della “Notte Bianca”. Quest’anno sul palco di piazza Italia si esibiranno alcuni degli artisti simbolo degli anni ’80 come Cecilia Gayle, Gary Low, Los Locos, Ryan Paris e Tony Esposito, che interpreteranno i loro più grandi successi. Sarà una serata revival di alto livello degna dei migliori format televisivi. L’accesso alla piazza, a partire dalle 20.45, sarà libero fino al raggiungimento della capienza massima.

Il 2 luglio si terrà la tradizionale processione della Madonna della Visitazione, protettrice dei pescatori e dei naviganti loanesi. Le celebrazioni vedranno la partecipazione di confraternite provenienti da tutta la Liguria. La celebrazione sarà preceduta da diversi eventi “di avvicinamento”. Il 25 giugno alle 21.45 nell’oratorio delle Cappe Turchine concerto musicale con il maestro Riccardo Pampararo; il 30 giugno alle 21.45 in oratorio concerto per pianoforte di Paola Arecco. L’estate loanese è sempre caratterizzata dalla celebrazione di tradizioni e culti locali. Come la festa patronale di San Giovanni Battista il 24 giugno, la processione della Beata Vergine Maria di Monte Carmelo il 16 luglio, la festa di Santa Libera a Verzi l’8 settembre, la festa del Santissimo Nome di Maria a cura dei Disciplinanti Bianchi il 12 settembre, la processione di Santa Liibera il 15 settembre.

Come ogni anno, anche l’estate 2026 vedrà esibirsi sul palco allestito in piazza Italia uno dei più importanti artisti musicali italiani: quest’anno sarà la volta di Ivana Spagna, che il 4 luglio sarà protagonista di una magica serata in cui ripercorrerà i più grandi successi della sua decennale carriera. Il concerto del suo Live Tour 2026, ad ingresso gratuito, è organizzato in collaborazione con All in One.

Novità di quest’anno la rassegna “Aspettando il Giardino del Principe”, che per tutta l’estate proporrà concerti, incontri e manifestazioni culturali nel foyer della più grande arena estiva della provincia di Savona. In attesa che siano completati gli interventi di restyling volti a ridefinirne la funzionalità, lo spazio antistante la platea si trasformerà in un nuovo contenitore culturale a disposizione della città dei Doria. Si comincia il 28 luglio alle 21 con “Guitar of legend”, un emozionante viaggio musico-culturale raccontato e suonato a cura di Armonia Scarl. Il 31 luglio “Concerto delle Candele” con Paola Arras. Il 6 agosto c’è “Pianoforte Bianco”, concerto di musica classica. Il 16 agosto Yavanna sarà protagonista del concerto “Candlelight” mentre il 17 agosto la Compagnia dei Curiosi tributerà un omaggio all’artista loanese Cesare Guidotti, il “maestro delle maschere”.

Dall’8 al 10 luglio a Loano farà tappa “CUBO LIVE – luoghi, idee, voci, eventi”, la rassegna itinerante di spettacoli dal vivo promossa da CUBO, museo d’impresa del Gruppo Unipol. Anche quest’anno la rassegna vedrà grandi protagonisti della scena musicale internazionale e italiana alternarsi a nuove voci, in un dialogo continuo tra generazioni, stili e contesti artistici differenti. Si comincia l’8 luglio in Marina di Loano con il concerto del talentuoso pianista sudafricano Nduduzo Makhathini. La musica di Makhathini è profondamente influenzata dal contesto culturale in cui è cresciuto e dalle sue esperienze personali; riflette infatti il codice del guerriero Zulu, così come l’influenza della chiesa, che ha avuto un ruolo significativo nella sua formazione. Non mancano le influenze di altri artisti sudafricani così come la scoperta dell’album “A Love Supreme” di John Coltrane. Ne nasce una sorta di Afro-Jazz contemporaneo venato di blues, soul, gospel, unito all’intimismo del bolero cubano-caraibico. In collaborazione con Bologna Jazz Festival. Si continua il 9 luglio sempre in Marina di Loano con Filippo Graziani e “Ottanta. Buon compleanno Ivan”. Filippo Graziani sarà protagonista di un concerto che attraversa i brani più amati del padre Ivan Graziani, ma anche quelli meno noti, scelti con cura da Filippo per offrire uno sguardo personale e autentico sul profondo universo creativo del cantautore. Il vasto repertorio non viene, quindi, solo interpretato, ma riarrangiato senza mai intaccare l’essenza originaria per creare così un ponte tra due diverse generazioni. In collaborazione con Cronopios. Ultimo appuntamento il 10 luglio in piazza Italia con Nada e il suo “Nitrito Tour”. Con la sua voce inconfondibile, la cantautrice attraversa generi e linguaggi diversi, spaziando tra pop, rock e canzone d’autore con immancabile gusto e ricercatezza. I testi carichi di poesia del suo ultimo lavoro rispecchiano l’anima e il percorso artistico e personale, in continua evoluzione. In collaborazione con Cronopios.

In Marina di Loano torna anche quest’anno la “Marina Golden Summer”, la lunga estate di eventi che animerà il porto turistico loanese. La rassegna è composta da sette serate di spettacolo e intrattenimento che avranno come protagonisti grandi ospiti. Tra queste: lo show itinerante del Mago Casanova; il talkshow con Concita De Gregorio e Gianluigi Pardo; il concerto dedicato al K-Pop e quello con i Dejavù.

A settembre, la 22^ edizione del Premio Nazionale città di Loano per la musica tradizionale italiana, organizzato dalla Compagnia dei Curiosi in collaborazione con il Comune di Loano e con il sostegno della Fondazione De Mari, torna ad animare il cuore della città con la seconda edizione di RiGenerazioni – Tradizioni aumentate, festival diffuso, immersivo e partecipato nato lo scorso anno come nuovo progetto del Premio Loano. RiGenerazioni – Tradizioni aumentate si presenta come un festival capace di saldare l’ascolto musicale con la scoperta del territorio, l’incontro tra generazioni e il dialogo tra linguaggi. Sarà Loano a dare il via al festival, ospitando il vincitore di questa edizione, Davide Ambrogio, e gli artisti che meglio raccontano – con originalità e freschezza – un’idea di tradizione nel 2026. Il 4 e 5 settembre sarà il lungomare di Loano il palcoscenico naturale dei concerti, poi il festival si sposta nell’entroterra – Balestrino, Boissano e Toirano – per chiudersi il 13 settembre sulle prime alture di Loano, a Santa Libera, con un suggestivo concerto immerso tra gli ulivi.

Il 25 luglio torna il “Carnevalöa Summer Edition”. A partire dalle 21 su corso Roma torneranno a sfilare i carri allegorici realizzati dai volontari di Vecchia Loano e non solo. La sfilata sarà accompagnata da musica, balli, coriandoli e gruppi in maschera. Ed è sempre Vecchia Loano ad organizzare la “Festa delle Basüe”. Il 13 agosto centinaia di figuranti faranno rivivere l’epoca della caccia alle streghe che per alcuni secoli ha imperversato in Europa, con la persecuzione di donne sospettate di compiere atti di magia quali sortilegi, malefici, fatture e legamenti. Alla sfilata in centro del 13 agosto seguirà il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Dopo il successo degli ultimi anni, torna anche quest’anno il cinema in spiaggia in collaborazione con il Consorzio Obiettivo Spiagge: per sei serate di luglio e agosto presso i Bagni Lampara verranno proiettati i migliori film per bambini e famiglie. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Anche quest’anno piazza Italia sarà il vero “cuore spettacolare” di Loano. Il 6 luglio in piazza Italia si svolgerà “Improvvisamente tu…”, spettacolo di danza, canto e recitazione a cura dell’Asd Modern Jazz Dance. Il 7 luglio sempre in piazza Italia si terrà il “Galà di danza” della Scuola Civica Attimo Danza. L’11 luglio si terrà il “Gran Galà Live” del Festival Internazionale Live di Loano con l’esibizione dei finalisti e la premiazione dei vincitori. Durante la serata i giovani talenti della danza e del canto si contenderanno la vittoria finale, regalando al pubblico uno spettacolo ricco di luci meravigliose e immagini emozionanti. Il 17 luglio c’è “Voglio tornare negli anni ’90”, serata che riproporrà i migliori brani del mitico decennio.

Il 18 luglio spettacolo a tema anni ’80 a cura dell’associazione Modern Jazz Dance. Il 20 agosto sul palco allestito davanti al municipio andrà in scena “All’ombra dei chiostri”, musical promosso dall’Associazione Culturale Marinara Lodanum che si propone di raccogliere fondi per il Museo del Mare. Dal 27 al 29 agosto torna il “Loano Comedy Festival”, la manifestazione per comici esordienti organizzata da Vecchia Loano

Dal 26 luglio al 2 agosto tornerà “Universo in Rosa”, la manifestazione dedicata al mondo femminile e a favore dello sportello d’ascolto “Artemisia Gentileschi” di Loano contro la violenza sulle donne. La manifestazione sarà preceduta e seguita da una serie di eventi collaterali.

Torneranno gli incontri (letterari, musicali e per bambini) di “Orto letterario” promossi dall’Associazione Centofiori Eventi in collaborazione con la Libreria del Conte ed i “Martedì della Cultura” organizzati in collaborazione con il Mondadori Bookstore. Il 20 giugno ultimo appuntamento con il Club del Libro: i partecipanti presenteranno un testo che è particolarmente piaciuto loro, illustrandolo e commentandolo con i presenti. Il 27 giugno nel ridotto del Giardino del Principe presentazione (a cura di Pro Loco Loano) del volume “Da Cavour alla Repubblica. La storia dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia” di Pier Franco Quaglieni. Il 3 luglio nel ridotto del Giardino del Principe c’è la presentazione di “Wendigo Ranch” di Marco Provaggi. Il 5 luglio nel ridotto del Giardino del Principe si terrà la presentazione de “La grande rapina alla Banca d’Italia” di Giuseppe Carfagno: l’incontro è a cura di Pro Loco Loano.

Il 4 luglio ai Bagni Lampara torna “Galleggiando e Bolleggiando”, l’iniziativa rivolta ai ragazzi disabili del Distretto socio-sanitario dell’Asl2 savonese. Il 25 luglio torna la “Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento”, l’iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dell’annegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita. Tutte le località Bandiera Blu d’Italia, come Loano, dedicheranno la giornata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti, attraverso incontri con istituzioni e operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso, laboratori per i bambini. Il 22 agosto appuntamento in piazza Italia con la serata benefica “Aiutiamo chi aiuta” e la finale regionale di “Una ragazza per il Cinema”. Il 26 agosto in occasione della “Giornata del cane” Pro Loco Loano organizza una “Camminata a sei zampe”. Il 12 settembre nel ridotto del Giardino del Principe si tiene il Raduno Nazionale K9 con esercitazioni operative delle unità cinofile di Polizia. A seguire, dalle 16 alle 18 in piazza Italia, le stesse unità cinofile saranno protagoniste di un’esibizione per il pubblico.

Ogni seconda domenica del mese (ed eccezionalmente il 22 giugno e 16 agosto) sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso” tornerà il Mercatino di Antichità e Collezionismo organizzato da E20 Free. Decine di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Ogni martedì e venerdì di giugno, luglio, agosto, dalle 18 alla mezzanotte rispettivamente in piazza Rocca (fino all’8 settembre) e in piazza Massena (fino al 15 settembre) saranno allestite le bancarelle di “Mestieri in piazza”, il mercatino degli artigiani e degli artisti organizzato dall’associazione Artigianalmente. Artigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità. Appuntamenti speciali martedì 2 giugno, sabato 20 e sabato 26 settembre dalle 10 alle 19 in piazza Massena. Il 21 e 22 agosto sul lungomare c’è il Desbarassu, la fiera delle attività commerciali di Loano. Il 20 settembre torna la tradizionale Fiera di settembre.

Per gli amanti della vita all’aria aperta, anche a luglio e a settembre proseguiranno le uscite di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai. Le escursioni sono gratuite e praticabili da quanti abbiano un discreto allenamento alle camminate in montagna. L’obiettivo è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio. Sempre per gli appassionati di camminate, il 12 luglio si terrà un’escursione a San Damiano organizzata da Pro Loco Loano nell’ambito della “Festa Nazionale delle Pro Loco”. Il 27 settembre alla baita sul Monte Carmo c’è l’edizione 2026 della “Festa dell’Alta Via” a cura degli Amici del Carmo. Il 27 giugno nello specchio acqueo di Marina di Loano torna “Freedom to Swim”, evento che promuove l’inclusione e la libertà attraverso lo sport, offrendo a persone con ridotte o nulle capacità visive l’opportunità di vivere un’esperienza unica di nuoto in mare, in totale sicurezza. Dal 29 giugno al 1^ luglio presso i campi del circolo sulla via Aurelia verrà disputato il girone finale dell’European Summer Cup Under14 Girl: l’evento è a cura dell’Asd Tennis e Sport Educativo Alberto Zizzini. Dal 12 al 18 luglio al PalaGarassini si tiene l’educamp promosso da Doria Nuoto. Dal 14 al 26 luglio sempre al circolo del tennis c’è il “Loa Open”; torneo di tennis open maschile e femminile a cura dell’Asd Tennis e Sport Educativo Alberto Zizzini. Il 18 luglio in Orto Maccagli “Kung fu sotto le stelle”, serata di arti marziali e danze orientali organizzata dall’Asd Centro Arti Marziali. L’1 e 2 agosto al bocciodromo di via Alba verrà disputato il Trofeo Palma d’Oro a cura dell’Asd Bocciofila La Loanese. Dal6 al 14 agosto al circolo del tennis torna il tradizionale “Giallone di Ferragosto”. Il 14 agosto si terrà l’edizione 2026 della gara podistica “Marina Classic” promossa dall’Asd RunRivieraRun. Dal 16 al 28 agosto ancora sui campi da tennis della via Aurelia c’è il quarto Trofeo Nvalue, torneo open di tennis maschile e femminile. Dal 21 al 31 agosto c’è il Torneo Giovanile Estivo Under12/14/16 di tennis. Il 28 e 29 agosto il Circolo Nautico organizza la Regata Zonale Dinghy 12 su derive. E dal 2 al 9 settembre c’è la quarta tappa della Coppa Italia Dinghy 12 su derive. Dal 30 agosto al 5 settembre al PalaGarassini si terrà la 13^ edizione di “Loano in danza Summer Edition”, la manifestazione dell’Asd Promozione Danza Liguria che nasce per offrire agli stagisti partecipanti e agli allievi del comprensorio la possibilità di seguire un percorso di studio della danza con docenti dai curricula comprovati. Il 27 settembre si tiene il 15^ “Giro delle Mura di Loano” a cura dei Runners Loano. Infine, nelle giornate dell’8 e 22 luglio, del 6 e 20 agosto , il Ctg di Loano propone la visita guidata gratuita del centro storico, delle chiese, di Palazzo Doria e del porto: una buona occasione per i turisti e residenti che vogliano approfondire la conoscenza della città dei Doria.

Non mancheranno gli appuntamenti appositamente studiati per gli amanti della musica. Quest’estate torneranno, come sempre, i concerti del gruppo musicale “U Gunbu de Loa-Verzi” in Orto Maccagli (il 14 luglio, il 6 e il 15 agosto, il 12 settembre) e del Coro Polifonico Città di Loano (il 28 giugno e il 23 agosto). Il 23 giugno in piazza Italia (in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista) concerto della banda dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata. Il 13 e 14 luglio doppia serata di musica dal vivo con il Vocal Care Summer Show e il Best Voice on Tour powered by Vocal Care. Il 15 luglio e il 10 settembre in piazza Italia nuovo appuntamento con la banda dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata. Il 23 luglio in piazza Italia si terrà la prima edizione del Festival della Colonna Sonora “C’era una volta… Ennio” promosso dall’Associazione delle Arti Legami. Durante la manifestazione verrà assegnato alla regista Valentina Escobar il premio “Una vita per la musica ed il cinema”. Il 24 luglio, ancora in piazza Italia, concerto corale “Voci tra cielo e mare” con la partecipazione del Coro Polifonico Città di Loano diretto da Mattia Pelosi, della Corale Don Parodi di Pietra Ligure diretta da Nicoletta Marconi e del Lovenis Coro da Camera diretto da Massimo Carpegna. L’8 agosto in piazza Italia concerto dei Progetto Festival, che proporranno le canzoni più amate del Festival di Sanremo. Il 10 agosto sempre in piazza Italia serata di musica con dj con Supersonika. L’11 agosto in piazza Italia serata di karaoke itinerante per le vie del centro. Il 18 agosto in piazza Italia dj-show con Marco Ravelli. Il 3, il 7, il 14 e il 19 agosto in piazza Italia serata di ballo liscio. Anche quest’anno nell’oratorio di Nostra Signora del Rosario tornano i concerti del “Settembre musicale dei Turchini” organizzati dalla confraternita delle Cappe Turchine: il cartellone prevede il 5 settembre concerto del Coro Polifonico di Valleggia diretto dal maestro Maurizio Fiaschi; il 16 settembre concerto del gruppo LivinGospel della vocal coach Patrizia Borlotti; il 19 settembre concerto d’organo con il maestro Luca Ferrari; il 25 settembre concerto d’organo col maestro Sergio Militello, concertista di livello internazionale.

Per i più golosi, non mancheranno gli appuntamenti enogastronomici. Grande spazio a feste a tema e sagra, come “Festa della Birra” dall’8 al 10 luglio, la “Muscolata d’estate” il 17 e 18 luglio, la “Sagra del Crostolo” dal 24 al 26 luglio, la “Sagra del Fugassin” il 2 agosto, la “Sagra della Trenetta” dal 29 al 31 luglio. E ancora, tra gli appuntamenti tradizionali la “Sagra di San Pio X” e relativa gara podistica dal 18 al 21 agosto, la sagra “Quellu cu passa u cunventu” dal 27 al 29 agosto, la “Sagra dell’Otto” dal 6 all’8 settembre e la “Sagra di Santa Libera” dal 13 al 15 settembre a Verzi.