La Nostra Famiglia festeggia 80 anni di attività: a Varazze seguiti oltre 470 bambini

Varazze. Il 28 maggio 1946 i primi due bambini fecero il loro ingresso nella casa di Vedano Olona. Da allora La Nostra Famiglia non ha mai smesso di crescere, diventando una delle realtà più importanti in Italia nell’ambito della cura, della riabilitazione e del sostegno ai bambini con disabilità e disturbi neuropsichiatrici dell’età evolutiva.

Nel 1954 il Ministero della Sanità stipulò la prima convenzione con un centro ospedaliero di riabilitazione in Italia. Oggi l’associazione è presente in sei regioni italiane con 28 sedi operative e opera anche nei Paesi in via di sviluppo attraverso OVCI La Nostra Famiglia ETS.

L’IRCCS Eugenio Medea, sezione di ricerca dell’Associazione La Nostra Famiglia, ha ottenuto il riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nel 1985 e si dedica alla ricerca, alla cura e alla formazione nell’ambito delle patologie neurologiche e neuropsichiche dell’età evolutiva.

L’istituto è presente in tre regioni: in Lombardia con la sede centrale di Bosisio Parini, in Veneto con le sedi di Conegliano e Pieve di Soligo, e in Friuli Venezia Giulia con la sede di Pasian di Prato.

La sede di Varazze è presente sul territorio dal 1952 ed eroga prestazioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione funzionale, neuromotoria e neuropsichiatrica dell’età evolutiva. Il centro sostiene inoltre l’inserimento sociale e scolastico dei bambini affetti da disturbi in ambito neuropsichiatrico e/o con disabilità nelle diverse aree dello sviluppo.

Tra gli interventi riabilitativi e abilitativi erogati figurano fisioterapia, neuropsicomotricità, logopedia, riabilitazione neuropsicologica, orientamento psicopedagogico, psicologia, trattamento neurovisivo, visite neuropsichiatriche e fisiatriche.

Le prestazioni vengono erogate in forma ambulatoriale e il centro è accreditato per effettuare interventi riabilitativi totalmente a carico del Servizio Sanitario Regionale, oltre a essere autorizzato a operare secondo le vigenti normative sanitarie.

Attualmente il centro segue 473 bambini provenienti dalla provincia di Savona (ASL2) e dall’area della Città Metropolitana di Genova (ASL3).

Il 28 maggio tutte le sedi festeggeranno gli 80 anni di vita dell’associazione. “La festa non è solo un anniversario ma gratitudine viva e promessa di continuità. Un grazie a chi ci ha accompagnato, a chi ci ha scelto e a chi continua a credere nella bellezza di questo cammino condiviso”, spiegano dall’associazione.

La festa sarà aperta a tutti coloro che fanno parte della grande famiglia de La Nostra Famiglia.

Per la sede di Varazze un ruolo importante è svolto da Elisa Liserre e da Paola Mori, impegnate quotidianamente nelle attività organizzative e gestionali del centro.

L’associazione ringrazia per la collaborazione e il supporto il sindaco Luigi Pierfederici e il Comune di Varazze, Vanni Oddera e le sue Principesse, il Gruppo Animazione Varazze, Fiorista Da Carla di Cairo Montenotte, Azienda Agricola Merengone, Biscottificio Giordano Varazze, Punto Dolce Sas Varazze, “Quelli del gelato pazzo” (I Giardini di Marzo, K2, Mister Gio, Nonna Giulia, Verde Mandarino), Isforcoop sede di Varazze e l’Associazione Genitori de La Nostra Famiglia – Regione Liguria ODV.