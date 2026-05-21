La Croce Bianca di Borgio Verezzi celebra i 50 anni con uno spettacolo al teatro Gassman

La Croce Bianca di Borgio Verezzi celebra i suoi 50 anni di fondazione con una serata speciale all’insegna della cultura, della riflessione e della solidarietà.

Sabato 30 maggio, alle ore 21.00, presso il Teatro Gassman di Borgio Verezzi, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Come stiamo oggi?”, scritto e interpretato da Bruno Robello De Filippis ed il Dr. Edoardo Cossetta, con la partecipazione straordinaria di “Karim” alla chitarra e voce. L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato sarà destinato alle attività della Croce Bianca.

L’iniziativa rientra nel programma di eventi organizzati per commemorare il cinquantesimo anniversario dell’associazione, una realtà che da mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il soccorso sanitario, il volontariato e l’assistenza alla popolazione del territorio.

Fondata nel 1976, la Croce Bianca di Borgio Verezzi continua ancora oggi a garantire servizi di emergenza, trasporti sanitari e attività sociali grazie all’impegno quotidiano di volontari, dipendenti e sostenitori. Solo nell’ultimo anno i mezzi dell’associazione hanno effettuato oltre 5.000 servizi percorrendo più di 130.000 chilometri, confermando il ruolo essenziale svolto a favore della comunità.

Lo spettacolo “Come stiamo oggi?” sarà un’occasione per condividere emozioni, riflessioni e momenti di convivialità, sostenendo al tempo stesso una realtà che da cinquant’anni opera con professionalità, altruismo e spirito di servizio.

(La cittadinanza è invitata a partecipare)