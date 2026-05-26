La Cena delle Rose di Celle porta un aiuto concreto e raccoglie 20 mila euro

Celle Ligure. Un successo. Di umanità e condivisione. La Cena delle Rose ha dipinto di bello il centro storico, ancora una volta. Uno scopo nobile, pensare agli altri. In maniera concreta. Sono stati raccolti e donati infatti 20mila euro: 10mila alla ODV Associazione Oncologica Bianucci, 10mila alla Fondazione Gaslini Insieme.

“Tutto questo – sottolinea con gratitudine il sindaco, Marco Beltrame – è stato possibile grazie all’impegno della Pro Loco Celle e, in particolare, grazie a Claudia, Daniela, Gabriele e Gian, oltre a tutti i volontari che hanno montato, servito, cucinato e smontato, ai sommelier e alle altre associazioni cellesi che hanno fornito materiale e mano d’opera”.

Moltissimi i cellesi, ma anche persone da fuori paese. Ad animare la serata anche Vanno Oddera, il suo gruppo. Le Principesse.

“Un grande ringraziamento – prosegue Beltrame – va inoltre agli sponsor, senza i quali la donazione sarebbe stata ovviamente inferiore.