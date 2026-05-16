Juniores U19, Legino travolgente: 5-1 al Sant’Andrea San Vito. Penna: “È una favola, ma al ritorno rispetto e testa alta”

Celle Ligure. Un 5-1 che indirizza con forza il doppio confronto. Il Legino supera il Sant’Andrea San Vito nell’andata dei quarti di finale della Fase Nazionale Juniores U19 e mette un’ipoteca sul passaggio del turno. All’“Olmo Ferro” decidono Alpicrovi, Olivero, Barbera e la doppietta di Amici, al termine di una gara più equilibrata di quanto dica il punteggio.

Nel post partita mister Maurizio Penna analizza così la sfida: “Partita del primo tempo equilibrata. Devo dire la verità, era giusto il pareggio, anche se è venuto da un rigore per loro su azione, però era giusto. Nel secondo tempo penso che abbiamo fatto la partita noi, la differenza è stata che siamo stati più determinanti e determinati soprattutto a vincere la partita”.

Il tecnico non si lascia ingannare dal divario finale: “È un largo risultato che ci aiuta per il ritorno sicuramente, però bisogna sempre stare attenti perché può sempre nascondersi qualcosa. Anche se sono quattro gol di differenza, bisogna andare là e cercare sempre di onorare qualunque partita”.

Guai a pensare a una gestione in vista della trasferta in Friuli: “No, noi non abbiamo mai tenuto il risultato. Anche le altre volte si va a fare la partita. Ci mancherebbe altro, anche perché bisogna avere sempre rispetto dell’avversario”.

Infine, uno sguardo al percorso dei suoi ragazzi in questa fase nazionale: “Il giudizio ormai è scritto: è una favola, un sogno, è una storia”.

Il Legino si presenterà a Trieste con un vantaggio importante, ma con la stessa mentalità mostrata fin qui: giocare per vincere, senza fare calcoli.