Juniores Regionali U19, 5-1 del Legino contro il Sant’Andrea San Vito, i verdeblù ipotecano il passaggio del turno in Friuli

Celle Ligure. Il Legino fa il suo dovere e lo fa alla grande. All’Olmo Ferro i ragazzi di mister Penna superano 5-1 il Sant’Andrea San Vito nell’andata dei quarti di finale della Fase Nazionale Juniores U19, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Partenza aggressiva dei verdeblù, subito pericolosi nei primi minuti. Al 15’ arriva il vantaggio: lancio lungo dalla metà campo, Alpicrovi controlla e con un pallonetto supera Maier per l’1-0.

Gli ospiti reagiscono e al 29’ trovano il pareggio: Vascotto viene steso in area, calcio di rigore. Dal dischetto Riccio spiazza Rossi e firma l’1-1 con cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa il Legino cambia passo. Al 58’ Olivero riporta avanti i suoi sfruttando al meglio un assist di Pescio e battendo Maier in corsa per il 2-1. Pochi minuti dopo, al 63’, sugli sviluppi di un corner, Amici svetta di testa e sigla il 3-1.

Il Sant’Andrea prova a riorganizzarsi, ma al 72’ arriva il poker: altro angolo, mischia in area e Barbera, appena entrato, ribadisce in rete. La gara si chiude definitivamente al 78’, quando ancora Amici, servito in profondità, lascia partire un destro che vale il 5-1.

Nel finale il Legino gestisce senza affanni fino al triplice fischio.

Risultato pesante e meritato per i verdeblù, che ora andranno in Friuli con quattro gol di vantaggio per giocarsi il ritorno con maggiore serenità.

La cronaca della partita

(15’ Alpicrovi, 58’ Olivero, 63’, 78’ Amici, 72’ Barbera) Legino 5 – 1 Sant’Andrea San Vito (30’ Riccio)

Fischio finale! Il Legino trionfa a Celle per 5-1 al termine di una bella gara combattuta

46’ Ammonito il numero 19 Barbera

45’ Assegnati due minuti di recupero dal direttore di gara

44’ Cambio Legino esce il numero 6 ed entra Di Murro con il numero 13 sulle spalle

40’ Cambi da ambedue le parti, per il Sant’Andrea esce Kivkovic per Saliu e per il Legino esce Olivero con il numero 8 per Palatella

38’ Cambio Sant’Andrea esce Longo entra Mrzic con il numero 18

35’ Esce l’autore della prima rete del Legino Alpicrovi, al suo posto Paina

33’ GOAL! 5-1 del Legino firmato Amici, il numero due viene servito sulla corsa da Steven Pescio, il terzino savonese di destro non lascia scampo a Maier e gonfia la rete

32’ Cambio Sant’Andrea entra Mervich al posto di Vascotto

30’ Ammonito il numero 10 Riccio Emanuele per un fallo tattico

27’ GOAL! Corner battuto sul secondo palo, la difesa triestina in confusione non libera bene, sul pallone arriva il neo entrato Barbera che ribadisce in rete

26’ Doppio cambio Sant’Andrea: Fogar e Valmarin (appena ammonito) per Modica e Torelli, cambio anche per il Legino esce Campus entra Barbera

25’ Traversa clamorosa! Sadiku su un cross da destra prova a colpire al volo ma viene anticipato, sulla respinta arriva Palomba che scaglia di potenza ma colpisce in pieno la traversa

23’ Occasione Legino, Alpicrovi prova l’acrobazia al volo ma non impatta bene e il pallone si impenna sopra la porta difesa da Maier

18’ Angolo per il Legino dalla fascia destra, pallone in mezzo… GOAL! Ha segnato di testa Federico Amici, il difensore numero 2 lasciato solo in area ha tempo e spazio per saltare e colpire di testa, pallone in rete e punteggio che cambia ancora, 3-1 all’Olmo Ferro

16’ Cambio Legino: esce Ottavi ed entra Palomba con il numero 20

13’ GOAL! Pescio riceve spalle alla porta e serve benissimo Olivero sulla destra, il numero 8 sulla corsa tira di destro e insacca la rete alle spalle di Maier. 2-1 Legino e tutto da rifare per la squadra triestina

11’ Corner conquistato e battuto da Campus, il numero 7 mette un bel pallone teso in mezzo, Angeli impatta al volo di destro ma il tiro è fuori misura e termina sopra la traversa

8’ Angolo Sant’Andrea: pallone messo bene al centro su cui Kivkovic svetta e colpisce di testa, l’attaccante peró non indirizza bene e il pallone finisce alto

6’ Pasticcio Legino, Campus fa un retro passaggio sanguinoso su cui si avventa Riccio, a tu per tu con Rossi il numero 10 si fa ipnotizzare dall’estremo difensore

3’ Campus parte sulla fascia sinistra salta un paio di uomini e prova a concludere, sfortunato nella conclusione colpisce sulla schiena un proprio compagno, Legino partito carico e offensivo

1’ Subito Legino pericoloso, Alpicrovi prova a rientrare e calciare ma esce fuori una conclusione debole e poco angolata, Maier blocca senza problemi

Si riparte! Possesso per il Sant’Andrea San Vito che gestisce all’indietro con il suo numero 9 Kivkovic

Secondo tempo

Fischio finale di primo tempo, squadra negli spogliatoi sul punteggio di 1-1

45’ Fallo subito da Vascott in zona bandierina sulla fascia sinistra, prende anche il compito della battuta, palla messa in mezzo rasoterra e difesa savonese che spazza

43’ Lancio lungo di nuovo per Alpicrovi, stavolta la difesa triestina anticipa il movimento e si rifugia in rimessa

38’ Punizione in zona calcio d’angolo per il Legino, pallone morbido sul secondo palo, Maier chiama il pallone ma esce a vuoto Sadiku di testa non riesce ad inquadrare la porta

36’ Occasione Sant’Andrea! Riccio ancora sulla destra tenta il dribbling sul terzino savonese e lo supera, rientra e calcia con il sinistro, tiro debole, Kivkovic tenta di arrivarci in scivolata ma finisce fuori

31’ Parata super di Maier! Mischia in area di rigore del Sant’Andrea, la palla improvvisamente schizza verso la porta, il portiere triestino con un colpo di reni riesce ad impedire la rete

30’ GOAL! Sul dischetto si presenta Riccio, il 10 triestino allarga il piattone con il destro e spiazza Rossi

29’ Rigore per gli ospiti! Kivkovic entra in area e allarga per Vascotto, il numero 7 viene steso e il direttore non ha dubbi: calcio di rigore

26’ Corner battuto sul primo palo, la difesa del Legino respinge lateralmente

25’ Zivkovic viene servito bene in profondità e punta Angeli, il difensore savonese lo ferma e spedisce in corner, partita impeccabile del numero 4 fino ad ora

20’ Sant’Andrea San Vito che ha alzato i giri del motore e sembra convinta a trovare il gol del pareggio, dall’altra parte un Legino compatto e sempre attento difensivamente

16’ Prova subito a rispondere la squadra triestina con Tripani che prova la conclusione ma viene respinta dalla difesa savonese

15’ GOAL! Grandissimo gol di Alpicrovi, l’esterno numero 11 viene servito da un lancio lunghissimo da centrocampo e dopo due rimbalzi conclude con un pallonetto su Maier. 1-0 per il Legino e tifo sugli spalti che inizia a sentirsi

10’ Partita equilibrata fino ad ora, entrambe le squadre cercano di imporre il proprio gioco con il possesso e all’occorrenza ripartire sulle fasce

7’ Occasione Legino! Corner battuto benissimo in mezzo, Sadiku si riesce a liberare in area e di destro al volo spedisce verso la porta, Maier si supera e compie una parata incredibile alla sua destra

6’ Squadre messe benissimo in campo, molti gli scontri duri a centrocampo, Ottavi da fuori ci prova di destro dopo un lungo possesso, il tiro viene rimpallato e mandato in angolo

3’ Occasione Sant’Andrea, Riccio si libera benissimo con una finta e prova il tiro a giro di sinistro, palla che finisce alta e larga dalla porta difesa da Rossi

2’ Fallo commesso dalla punta numero 9 del Sant’Andrea su una pressione a tutto campo, Kivkovic arriva alle spalle del portiere savonese e gli frana addosso

Si parte! Primo possesso per la squadra di casa che inizia offensiva e prova a spingere subito sulla fascia destra

Primo tempo

Formazioni:

Legino: 1 Rossi, 2 Amici, 3 Trisciani, 4 Angeli, 5 Ottavi, 6 Sadiku, 7 Campus, 8 Olivero, 9 Pescio, 10 Gorrino, 11 Alpicrovi. A disposizione: 12 Regazzoni, 13 Di Murro, 14 Paina, 15 De Fazio, 16 Galotto, 17 Palatella, 18 Inturri, 19 Barbera, 20 Palomba.

Allenatore: Penna Maurizio

Sant’Andrea San Vito: 1 Maier, 2 Valmarin, 3 Berti, 4 Fogar, 5 Bonivento, 6 Turk, 7 Vascotto, 8 Tripani, 9 Zivkovic, 10 Riccio, 11 Longo. A disposizione: 12 Sain, 13 Matic, 14 Modica, 15 Caichiolo, 16 Torelli, 17 Mervic, 18 Mrzic, 19 Saliu, 20 Rutter.

Allenatore: Gargiuolo Pierpaolo

Arbitra Pietro Donati da Chiavari coadiuvato da Giacomo Ferrari (Genova) e Federico Sciortino (Genova)

Celle Ligure. All’“Olmo Ferro” va in scena l’andata dei quarti di finale della Fase Nazionale Juniores U19. Il Legino di mister Penna ospita i triestini del Sant’Andrea San Vito nel primo atto del doppio confronto: ritorno in Friuli la prossima settimana per decidere chi proseguirà il cammino.

Calcio d’inizio alle ore 16:00.