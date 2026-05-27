Savona. “Io bambino: piccolo ma grande volontario”. E’ terminato oggi il progetto promosso dalla Croce Bianca di Savona che dura ormai da tre anni.

Questa mattina, mercoledì 27 maggio, si è tenuto l’evento conclusivo con gli alunni delle scuole. Per prima cosa gli alunni hanno sfilato con le divise dei militi (i colori sono stati: arancione, bianco e blu o comunque il più affini possibile alla divisa da militi soccorritori) in un corteo per le vie del centro città. Hanno indossato i panni dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia locale grazie alle loro divise create durante l’anno scolastico. La partenza è stata da piazza Pertini poi corso Italia, via Verzellino, via Caboto, piazza del Brandale, via Pia, via Manzoni, via Paleocapa e ritorno in corso Italia per finire il corteo in piazza Sisto IV dove è stato allestito il “villaggio della sicurezza”.

“Il villaggio della sicurezza” che era composto oltre allo stand della Croce, anche da quelli della polizia locale, di Pompieropoli dei vigili del fuoco, dell’unità cinofile, dei carabinieri e della polizia di stato, deii volontari di protezione civile e dell’antincendio boschivo.

Spazio poi allo spettacolo e alla premiazione finale della divisa più bella, il gruppo più chiassoso e il mezzo più originale.

Il progetto nato tra l’Istituto Comprensivo Savona I e la pubblica assistenza savonese per coinvolgere i bambini nel mondo della pubblica assistenza e del volontariato, è proseguito anche quest’anno nella seconda parte dell’annata scolastica come nel 2025 con l’inserimento oltre alla scuola dell’infanzia e della primaria anche delle classi delle scuole secondarie di primo grado.

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“Io bambino: piccolo ma grande volontario”

A braccetto quindi hanno proseguito ad andare la scuola e la Croce savonese che hanno continuato ad illustrare ai più piccoli in diverse tappe cosa avviene all’interno della sede, come vengono gestite le emergenze, l’importanza del Numero Unico di Emergenza Europeo 112 (NUE) e il tema del BLS, il primo soccorso con il massaggio cardiaco e l’utilizzo del defibrillatore.

A collaborare con la Croce Bianca e le scuole anche la polizia locale sul tema della sicurezza stradale. Con gli studenti verrà ripreso il codice della strada, saranno alle prese con pedoni e ciclisti da gestire con varie simulazioni di percorso e segnaletica verticale ed orizzontale trasformandosi in agenti.