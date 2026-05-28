Investimento pedonale a Borghetto: ferita una donna, trasportata in ospedale

Borghetto. Investimento pedonale a Borghetto. È successo questo pomeriggio (28 maggio), intorno alle 14,30, in corso Europa.
Stando a quanto riferito, una donna di 62 anni, per cause ancora da accertare, è stata investa da un’auto.
Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, un’ambulanza della Croce Rossa di Loano e l’automedica del 118.
Le ferite riportate, per fortuna, non sono state giudicate gravi. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Sul luogo dell’accaduto, anche gli agenti della Polstrada per svolgere i rilevi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.