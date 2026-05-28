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Soccorsi

Investimento pedonale a Borghetto: ferita una donna, trasportata in ospedale

È successo in corso Europa: sul posto, ambulanza, automedica e Polstrada

croce bianca cairo automedica

Borghetto. Investimento pedonale a Borghetto. È successo questo pomeriggio (28 maggio), intorno alle 14,30, in corso Europa. 

Stando a quanto riferito, una donna di 62 anni, per cause ancora da accertare, è stata investa da un’auto. 

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, un’ambulanza della Croce Rossa di Loano e l’automedica del 118. 

Le ferite riportate, per fortuna, non sono state giudicate gravi. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. 

Sul luogo dell’accaduto, anche gli agenti della Polstrada per svolgere i rilevi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 

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